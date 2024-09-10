Huawei, dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Mate XT'yi resmen tanıttı. 10,2 inçlik devasa ekran boyutuna çıkabilen telefonun fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Huawei, bir süredir “Mate XT” ismini alan ve dünyanın 3’e katlanabilir ilk telefonu olarak nitelendirilen cihazı tanıtmaya hazırlanıyordu. Cihaz, yakın zamanda Çin’de ön siparişe açılmış ve 3 milyon sipariş alarak çıkmadan büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise Mate XT’nin resmî tanıtımı gerçekleştirildi.

Huawei Mate XT, ikiye katlanan ekranı başta olmak üzere birçok dikkat çeken özelliğe sahip. Bir ilke imza atan telefonun fiyatı ise cep yakacak cinsten.

Karşınızda Huawei Mate XT

Telefon, oldukça şık bir tasarıma sahip. Şirketin açıklamalarına göre katlandığında 12,8 mm kalınlığa ulaşıyor. Bu, Samsung Galaxy Z Fold 6’dan (12,1 mm) birazcık daha kalın demek. Z Fold 5’ten (13,4 mm) ise daha ince. Üç ekranlı olup bu kadar ince olmayı başarması gerçekten dikkat çekici. Ağırlığının 238 gram olduğunu belirtelim.

Gelelim herkesin aklındaki ekranlara. Mate XT’yi açtığınızda karşınıza 120 Hz yenileme hızına sahip 10,2 inçlik 2232 x 3184çözünürlükte LTPO OLED ekran çıkıyor. Biraz daha küçük bir ekran istediğinizde ise boyutu 6,4 inç ve 7,9 inç seviyelerine düşüyor.

Çinli teknoloji devi, diğer telefonlarında olduğu gibi Mate XT’de de işlemci detaylarını paylaşmadı. Ancak tahminlere göre telefonda Pura 70’de yer alan Kirin 9010 5G yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar çıkan depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş.

Kamera tarafına baktığımızda bu konuda yetenekli bir telefon olacağını görebiliyoruz. Arkada 50 MP’lik ana (f/1.4), 12 MP’lik periskop telefoto (f/3.4) ve 12 MP’lik ultra geniş (f/2.2) sensör eklenmiş. Önde ise 8 MP’lik (f/2.2) bir deliğe yerleştirilmiş bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun 5.600 mAh’lik bir silikon bataryası var. Buna ek olarak 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği de sunuluyor. Cihazın 3 ekranıyla pil konusunda ne kadar verimli olacağı merak konusu. Kutudan Harmony OS ile çıktığını belirtelim.

Huawei Mate XT teknik özellikleri

Ekran Üçlü ekran: 10,2 inç, 120 Hz, 2322 x 3184, OLED

10,2 inç, 120 Hz, 2322 x 3184, OLED İkili ekran: 7,9 inç, 120 Hz, 2048 x 2232, OLED

7,9 inç, 120 Hz, 2048 x 2232, OLED Kapak ekranı: 6,4 inç, 120 Hz, 1008 x 2232, OLED İşlemci Kirin 9010 5G RAM 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 12 MP, 12 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5.600 mAh (66W) İşletim Sistemi Harmony OS 4.2

Huawei Mate XT fiyatı

16 GB + 256 GB 2.820 dolar 16 GB + 512 GB 3.108 dolar 16 GB + 1 TB 3.390 dolar

Huawei Mate XT, gerçekten de çok yüksek fiyatıyla Çin’de satışa sunuldu. Yanında FreeBuds 5 kulaklık, 66W şarj cihazı, 88W araç şarjı, ayaklı kılıf gibi ekstralarla geleceğini ekleyelim. Diğer ülkelere gelişiyle ilgili maalesef henüz bir bilgi yok. Ancak türünün ilk örneği olan bu tarz bir cihazın illa ki diğer ülkelere geleceğini söyleyebiliriz