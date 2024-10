Dünyanın en parlak Tandem OLED PaperMatte tableti HUAWEI MatePad Pro 12.2’yi günlük kullanımda sunduğu her şey ve tüm teknik detaylarıyla inceledik.

Tabletler taşınabilirlik, pratik kullanım ve artık günümüzde epey güçlü olduklarından bilgisayarların yerine geçebilmeleri gibi sebeplerle tercih ediliyor. Ama tabii tüm bu söylediklerimi sağlayabilmesi için elinizde oldukça iyi bir tablet tutmanız gerekiyor.

HUAWEI MatePad Pro 12.2, birazdan yakından inceleyeceğimiz özellikleriyle elinize aldığınız ilk andan itibaren bunu hissettiriyor. Günün büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında geçiren biri olarak, deneyimlediğim süre boyunca çok daha mobil bir cihazla bilgisayar verimi alabilmek beni çok mutlu etti.

Benim deneyimlerine geçmeden önce gelin önce özelliklerine bakalım

12,2 inç Tandem OLED

2.000 nits parlaklık

2.000.000:1 karşıtlık oranı

144 Hz tazeleme hızı

10 bit 1,07 milyar renk gösterimi

P3 renk gamutu

2800x1840 çözünürlük

Reflection-Free, TÜV RheinlandFull Care Display 3.0.

2880 Hz PWM dimming

380 günlük stand-by süresi

100W Huawei SuperCharge/10.100 mAh pil

14 saat kesintisiz video oynatabilme

5,5 mm kalınlık 512 gram ağırlık

8 sürücülü 4 hoparlörlü ses sistemi.

NearLink destekli 3. Nesil M-Pencil kullanımı

PC App Engine ile bilgisayar benzeri kullanım

Akıllı Manyetik klavye ve kısayol tuşları

Akıllı takip kamerası

Ayrılabilir klavye ile ergonomik kullanım koşulları

Geliştirilmiş Huawei Notes uygulaması

GoPaint çizim uygulaması

Multi-Window, App Multiplier ve SuperHub kullanımı

Yansımasız, kağıt benzeri ekran tasarımı PaperMatte 2.0 ile göz sağlığını korumaya yardımcı

Sertifikalar: SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, TÜV Rheinland

HUAWEI MatePad Pro 12.2’nin tasarımıyla başlayalım

HUAWEI MatePad Pro 12.2, şimdiye kadar kullandığım en ince ve hafif tablet diyebilirim rahatlıkla. 5.5 mm inceliği var, ağırlığı ise 512 gram. Tabletin gövdesinde magnezyum alaşımlı alüminyum kullanılmış ve “Altın İpek” olarak isimlendirilen mat bir sarı tonu tercih edilmiş. Arka tarafta köşeye konumlanmış yuvarlak kamera tasarımı ve bu sarı renk ile birlikte ipek dokusu da tasarımı çok daha şık bir hale getiriyor.

Hissiyatından da biraz bahsetmem gerekirse, ben ilk olarak hafifliğine ve inceliğine gerçekten şaşırdım. Bu detaylar da renk seçimi de arkadaki doku da bütünüyle cihazı oldukça premium bir seviyeye getirmiş.

En dikkat çekici yönü: 12,2 inç Tandem OLED PaperMatte Ekran

Gününün uyanık olduğu kısmının neredeyse tamamını ekranlara bakarak geçiren biri olarak göz sağlığımın bundan ne kadar etkilendiğini gözlüklerim bana sürekli hatırlatıyor… Neyse ki teknoloji devleri de bu konuda adımlar atmaya çalışıyorlar.

Huawei de bu konuyu ciddiye alan ve önemli adımlar atan bir marka. MatePad Pro 12.2, göz sağlığını korumaya yardımcı olan, ışık parlaması ve kırılımlarını engelleyen PaperMatte ekran teknolojisiyle geliyor. Göz sağlığını koruma konusunda ayrıca TÜV Rheinland sertifikalarına da sahip. Ayrıca 2880 Hz PWM Dimming özelliği ile de göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyorlar.

Bu ekran göz sağlığının yanında kullanımda da büyük artılara sahip. Yansıma önleme teknolojisi, çevresel ışık parazitini %99 oranında ortadan kaldıran nano ölçekli parlama önleyici teknolojisi ve ekran yansıtıcılığını önemli ölçüde azaltan magnetron nano-optik katmanlarla desteklenen ekran kullanımda pek çok senaryoda büyük konfor sağlıyor.

Örneğin ben ofiste cam kenarında oturuyorum ve monitörümde yansıma sorunu yaşıyorum. Fakat HUAWEI MatePad Pro 12.2’yi günün her saatinde yansıma olmadan çok rahat bir şekilde kullandım. Ekranın kontrast, renk ve parlaklık performansı da üst seviyede diyebilirim. Ayrıca %92 ekran-gövde oranı ve 3:2 en-boy oranı da bu kullanımı çok daha konforlu bir hale getiriyor.

Ekrandan bir şeyler okumak hele de gün içinde sürekli ekrana bakan biriyseniz bir süre sonra zorlaşıyor. HUAWEI MatePad 12.2 bu noktada e-kitap modu ile devreye giriyor ve kitap ya da uzun makaleler gibi okumalar yapmayı çok daha rahat hale getiriyor.

Aksesuarlarla deneyim üst seviyeye çıkıyor

Eğer tabletini çizim gibi profesyonel amaçlar için kullanan biriyseniz de ekran 10 bit renk derinliği, 1 milyar renk desteği, 2.8K çözünürlüğü ve %100 P3 renk gamutu ile geliyor. Bu teknik özelliklerin yanında ekran, HUAWEI M-Pencil (3.nesil) ile de %100 uyumlu çalışıyor ve 10.000'den fazla basınç seviyesi ve ultra düşük gecikme sunuyor. Kalem ve PaperMatte ekran, bir arada kullanıldığında gerçekten de kağıt kalem kullanıyormuşuz gibi bir konfor sunuyor.

Bu noktada HUAWEI’nin Çin Sanat Akademisi iş birliğiyle geliştirdiği özel GoPaint Uygulaması da dikkat çekiyor. Dediğim gibi ben her ne kadar hakkını vererek deneyememiş olsam da bu uygulama özellikle çizim yapanların beğeneceğini ve performansından memnun kalacağını düşündüğüm bir uygulama. Uygulama pek çok çizim tekniğini en iyi şekilde kullanabilmenizi sağlayan fırçalar, efektler ve özelliklerle donatılmış.

Ben çizim konusunda bir yetkinliğim olmadığı için o tarafı çok deneyimleyemedim ama kabaca yaptığım karalamalara ve not alma performansına bakarak HUAWEI M-Pencil’ın yeni nesilinin de oldukça başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca burada not alırken HUAWEI Notes uygulamasının da büyük kolaylıklar sunduğunu söyleyebilirim. Çok sık not alan biri olarak ben sunduğu tüm özellikleri çok beğendiğimi söyleyebilirim.

Ayrıca bir de yeni HUAWEI Glide Klavye var. Klavye, kaleminizi saklayabileceğiniz entegre bir yuva ile geliyor. Bu kalem yuvası aynı zamanda kaleminizi şarj ediyor. Kullanımda büyük kolaylık sağladığını söyleyebilirim.

Klavyenin malzeme kalitesi de oldukça iyi hissettiriyor. Cilt dostu malzemelerle üretildiği ifade ediliyor. Ayrıca günlük kullanımda iz ve leke tutma konusunda da iyi performans sağlıyor. Tabii siz yine de cipsli parmaklarınızla klavyeye yağ boca etmeyin... Ayrıca klavye NearLink bağlantı desteğine sahip yani kolayca eşleştiriliyor ve düşük gecikme ile hassas dokunmatik kontrolleri destekliyor.

Aksesuarları, şık ve kompakt tasarımı ve performansıyla HUAWEI MatePad 12.2, gerçekten deneyimlediğim sürede benim için bilgisayar yerine geçmeyi başardı. Tabii ki geniş ekranlar ya da çoklu monitörlerle çalışan biriyseniz bu adaptasyon sizin için farklı olacaktır ama tek monitörle ve genelde tarayıcı/mail/Slack gibi uygulamalarda çalışan biri olarak ben tüm işlerimi aksaklık olmadan hallettim.

Hepsi çok güzel, peki performans nasıl?

MatePad Pro 12.2, Huawei’in kendi ürettiği Kirin 9000S işlemciyle geliyor ve 12 GB’lik de bir RAM görüyoruz. Depolama tarafında ise 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut. Bu depolama alanları bence oldukça yeterli zaten büyük oranda bulut üzerinden her işimizi görüyoruz. Uygulamalar ve geçici dosyalar için de benim için hayli hayli yeterli oldu.

Batarya tarafındaysa 10.100 mAh’lik çift hücreli pil var. 380 günlük stand-by süresi ve 100W Huawei Supercharge özellikleri mevcut. Ben kullandığım süre boyunca Netflix’ten açıp dizi izlemek, çalışırken sürekli Spotify’dan müzik dinlemek, günde ortalama 8-10 saat tarayıcı ve uygulamalarla çalışmak gibi şeyler yaptım ve şarj noktasında hiç sorun yaşamadım.

Kısacası işlemci, RAM ve bataryası gün içinde tüm kullanım senaryolarında hiçbir sorun yaşatmadan benim ihtiyaçlarımı karşıladı.

Kamera tarafındaysa 4K çekim yapabilen 8MP ön kamera ve arka kısımda 13 MP’lik ana kamera ile 8 MP’lik bir geniş açı kamera var. Tabii ki burada kamera performansını değerlendirirken üst segment bir telefon performansı beklememek gerekiyor. Yine de örneğin toplantılarda kamera olarak kullandığımda görüntüm gayet net ve temizdi. Zaten bence bir tablet için en kritik kullanımlar da bunlar.

Eğer tabletinizi sık sık bir şeyler izlemek, dinlemek için de kullanıyorsanız ses performansı da önemli olacaktır. Bu noktada sekizli bir hoparlör sistemi var ve bu hoparlörler bir tablet için üst seviyede ses sunuyor diyebilirim. Ben test etmek için Spotify’dan müzik açıp ofiste biraz sesi yükselterek herkesi şaşırttığım ya da mesaim içinde ‘’tablet test ediyorum’’ diyerek Netflix’te takıldığım kısa anlar da yaşadım… Şakası bir yana yüksek performans sunan bir ekranın yanında iyi de bir hoparlör olunca MatePad Pro 12.2 bir şeyler izlemek/dinlemek için de iyi bir cihaz olmuş.

Herkesin merak ettiği o konuya da gelelim: HarmonyOS ve Google uygulamaları…

HUAWEI bir cihaz alırken bu konu herkesin aklını kurcalıyor haliyle. Fakat geçen yıllar içinde HUAWEI artık bu sorunu çözdü diyebiliriz.

Google uygulamaları dahil olmak üzere en sık kullanılan uygulamaları MicroG sayesinde doğrudan AppGallery’den indirebiliyoruz. İlk olarak YouTube ya da Chrome gibi uygulamayı indirdiğiniz sırada MicroG servislerini otomatik olarak indiriyor.

Ayrıca Google Play Store’a erişebilmek için AppGallery’ye girip GBOX’ı indirip giriş yaparak Google Play Store’u kullanmaya başlayabilirsiniz. Ardından istediğiniz uygulamaları indirip kullanabilirsiniz. Yani karışık işlemler ya da kafa yoran bir süreç de yok.

Kısaca özetlemek gerekirse..

Benim HUAWEI MatePad 12.2 ile geçirdiğim birkaç gün oldukça verimli geçti. Tableti yanımda taşımayı performansı dışında his olarak da sevdim. Hafif ve yüksek performanslı bir cihazı her an elimde taşıyarak sorunsuzca her yerden çalışabilme deneyimi güzeldi. Ayrıca kalem ve klavye de hayatımı kolaylaştırdı.

Yani bu ürünlere bir bütün olarak bakmak istersek, hepsi bir arada iyi bir sistemdi benim için. Eğer siz de HUAWEI MatePad 12.2’yi satın almak ve deneyimlemek isterseniz ön satış döneminde 8–21 Ekim tarihleri arasında 34.999 TL’den satın alabilirsiniz. Üstelik bu dönemde yapacağınız satın alımlarda 6.998 TL değerinde klavye ve M-pencil hediyesiyle 1000 TL indirimle alabilirsiniz.