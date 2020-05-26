Huawei Mate 40, Ekran Altı Kameralı İlk Telefon Olabilir

Amerika Birleşik Devleti yönetimiyle yaşadığı sorunlar sonrası yenilikçi hamlelerle pazar payını korumaya çalışan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ekran altı kameraya sahip akıllı telefon üreten ilk teknoloji firması olabilir.

Geçtiğimiz seneden beri başta Çin merkezli Xiaomi olmak üzere Samsung ve Vivo gibi birçok firma, ekran altında bulunan kameralarla gündeme geldi fakat bu yeniliği tam anlamıyla sunan ilk firma Huawei olacak gibi görünüyor. Yeni bir çağ açması beklenen bu yeniliğe sahip Huawei Mate 40 modelinin 2020 yılı sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Çinli teknoloji sitesi Gizmochina’da yer alan bir habere göre sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda ortaya çıkan yeni Huawei modeli, akıllı telefon teknolojilerinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Aslında bu ekrana gömülü akıllı telefon iddiaları uzun süredir internette dolanıyor ve bu paylaşımlar gösteriyor ki beklenen yeniliğe sahip akıllı telefonlar 2020 yılı sonuna kadar karşımıza çıkabilir. Bu cihazların ilkinin adının Huawei Mate 40 ya da Mate 40 Pro olacağı düşünülüyor.

İlk firma Huawei olabilir:

Tamamıyla ekrana gömülü bu kameraların kızışan akıllı telefon pazarından pay kapmak isteyen üreticiler için oldukça büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz çünkü kızaklı kamera ya da çentik tasarımı olmayan bir telefon ilk üreten firma olmak, teknoloji tarihine isim yazdırmak isteyen teknoloji devleri için oldukça kritik.

Huawei Mate 40 ile gelmesi beklenen bu devrim niteliğindeki yeniliğinse kameranın kullanılmadığı sırada ekranda hiçbir şekilde görünmemesi; ön kamera açıldığında da transparan bir görüntü oluşturması üzerine kurulu olduğunu belirtelim. Tabii ki bu durumun cihazın tasarım ve üretim aşamasında büyük emek gerektireceğini söylememizde fayda var çünkü bu tam ekran deneyimi, hem üretici hem de biz son kullanıcılar tarafında maliyet açısından büyük harcamalar anlamına geliyor.

Yeni telefonların tasarımları konusundaki düşünce ve beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.