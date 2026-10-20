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Motorola’nın iPhone Duo’ya Çok Büyük Rakip Olacak Katlanabilir Telefonunun İsmi ve Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

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Motorola’nın iPhone Duo ve Samsung Galaxy Z Fold8’e rakip katlanabilir telefonunun ismi ve neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı. Üstelik rakiplerinden daha ucuz olacak.

Motorola’nın iPhone Duo’ya Çok Büyük Rakip Olacak Katlanabilir Telefonunun İsmi ve Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’yu çıkarmasıyla sektördeki rekabet iyice kızışmıştı. Hatta son zamanlarda normal katlanabilir telefonlardan farklı olarak geniş ekranlı modellerin yaygınlaştığını görüyorduk. Motorola da bu akıma katılmayı planlayan firmalardan biriydi.

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Yakın zamanda Türkiye’de de faaliyetlerine başlayan Motorola, yakında geniş ekrana sahip bir telefon piyasaya sürmeeyi planlıyor. Bu telefon, iPhone Duo ve Samsung Galaxy Z Fold8’e direkt rakip olacak. Telefonun ismi ve çoğu özelliği şimdien belli olmuş durumda.

İçerikten Görseller

Motorola’nın iPhone Duo’ya Çok Büyük Rakip Olacak Katlanabilir Telefonunun İsmi ve Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!
motoic

Razr 27 Flex adıyla gelecek, iddialı özellikler sunacak

motoic

Sızıntılar ve Geekbench benchmark kayıtlarına göre markanın bu yeni üyesi Razr Flex 27 ismini taşıyacak. Sızdırılan Geekbench 6 test sonuçları, tek çekirdekte 2.669, çoklu çekirdekte ise 8.837 puan alan cihazın Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alacağını gösterdi. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB’tan başlayan depolama eşlik edecek. Kutudan Android 17 ile çıkacağını da belirtelim.

Cihazın boyutları ve ekran özellikleri incelendiğinde, rakipleri olan Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Duo modellerine kıyasla biraz daha kompakt bir yapıda olacağı öne sürülüyor. İddialara göre Razr Flex 27’nin iç kısmında 2364x1728 piksel çözünürlük sunan ve 165Hz yenileme hızını destekleyen 6,92 inçlik ana ekran yer alacak. Dış kapakta ise 1140x1736 piksel çözünürlüğünde 4,97 inçlik ikincil bir ekran kullanıcıları karşılayacak.

Kamera tarafında Razr Flex 27’nin arka tarafında iki adet 50 MP kamera sensörü bulunacağı bildiriliyor. Cihazın hem iç hem de dış ekranında görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için iki ayrı 32 MP ön kamera yer alacak. Dayanıklılık tarafında IP48 ve IP49 sertifikalarına sahip olacağı öne sürülen telefonun 25W destekli 5000 mAh bataryayla sunulması bekleniyor. Fiyatı hakkında tam bir bilgi yok ancak iPhone Duo ve Z Fold8’den kesinliikle daha ucuz olacağı aktarılmış. Bu da onu çok iddialı yapabilir.

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Katlanabilir Telefon

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