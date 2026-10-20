iPhone 18 Tasarımı ve Renk Seçenekleri İlk Kez Ortaya Çıktı: İşte Böyle Görünecek!

Pro modeller geldiğinden beri merakla beklenen standart iPhone 18'in nasıl görüneceği belli oldu.

Apple’ın merakla beklenen standart iPhone 18 modelinin nasıl görüneceğine dair ilk sızıntı geldi.

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Cihazın nihai tasarımını yansıtan görseller ve maket modeller paylaşılarak uzun süredir devam eden tasarım tahminleri doğrulanmış oldu.

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Pro modellerden ilham alınmış

Sızdırılan görseller, iPhone 18’in tasarımındaki en radikal değişimin arka kamera modülünde yaşandığını gösteriyor. iPhone 17'ye kıyasla en belirgin yenilik, "Pro" modellerinden esinlenen yeni kamera platformu.

Dikey olarak hizalanmış çift kamera kurulumu yine sol üst köşede yer alıyor ancak bu kez lensler belirgin bir kamera adacığının üzerine oturuyor. Arka yüzeyden hafifçe çıkıntı yapan bu adacığın sağ üst köşesinde ise LED flaş konumlanıyor. Ayrıca yeni model; Beyaz, Pembe ve Koyu Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sergileniyor. Apple’ın pazarlama tarafında bu tonlara daha çarpıcı ticari isimler vermesi beklense de temel renk paleti şimdiden netleşmiş durumda.

Peki siz iPhone 18'in tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.