Çin'den gelen bilgilere göre Huawei, akıllı telefon pazarında yaşayacağı gerilemeyi monitör ve PC pazarına girerek telafi etmeyi planlıyor. Söylentilere göre şirketin ekran panellerini hangi üreticilerden alacağı dahi belli oldu.

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD tarafından verilen geçici ticaret lisansı 15 Eylül’de sona erdiği için akıllı telefon bölümünde geleceği belirsiz bir döneme girmiş durumda. Belki bu sebeple, belki de Xiaomi’nin pazardaki beklenmedik başarısı nedeniyle; Huawei’nin monitör pazarına giriş yapacağı öne sürüldü.

Huawei’ye yakın kaynaklarca aktarılan bilgilere göre Çinli şirket pazara, üreteceği düz ve kavisli bilgisayar monitörleriyle giriş yapmayı hedefliyor. Huawei’nin kullanacağı ekran panelleriyle ilgili olarak da bilgi paylaşan kaynaklar, Huawei’nin ekran panellerini; kavisli monitörler için TPV Technology’den, düz monitörler için de BOE’den alacağını ifade ettiler.

Görsel temsilidir.

Huawei’nin kavisli monitörlerinin doğrudan oyuncuları hedefleyeceği, 27 inç ve 34 inç olmak üzere iki ekran boyutuyla tanıtılacağı ifade edildi. Düz ekrana sahip monitörlerin ise üç ayrı modelden oluşacağı bildirildi ancak ekran boyutları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Hepsi bu kadar değil. Söylentilere göre Huawei, monitör pazarının yanı sıra masaüstü bilgisayar pazarına da giriş yapmayı hedefliyor. Söylentiye göre şirket, söz konusu PC’leri kendi HiSilicon markası tarafından üretilen 7nm Kunpeng 920 3211K işlemci üzerine inşa edecek. Şu anda bu işlemciyi kullanan iş istasyonları bulunsa da bu iş istasyonları henüz sadece Huawei’nin kurumsal iş ortaklarına sunulmuş durumda.