OnePlus, Yeni Buds’ların Çıkış Tarihini Açıkladı

OnePlus’ın önümüzdeki günlerde yeni cihazlar tanıtacağı söyleniyordu. Firma bu cihazlardan biri olan OnePlus Buds’ın çıkış tarihini açıkladı.

Her yılın sonlarında teknoloji firmaları bize bir sonraki yılda piyasada olacak ürünlerini tanıtıyor. Bu firmalardan biri de Çinli teknoloji üreticisi OnePlus. Firmanın yakın zamanda 5 farklı ürünü tanıtacağı iddia ediliyordu.

Ürünlerin tanıtılmasının beklendiği OnePlus 8T etkinliği öncesinde akıllı telefonla birlikte tanıtılacak olan 5 yeni ürünü de yavaş yavaş görüyoruz. Bunlardan biri de firmanın yeni kablosuz kulaklığı olan OnePlus Buds olacak.

OnePlus Buds 14 Ekim’de geliyor

Resmi OnePlus Twitter hesabından paylaşılan görselde, “Hava nasıl olursa olsun, yeni IP55 derecelendirmeli Buds ile tek bir ritim bile kaçırmayacaksınız. Onları 14 Ekim’de görün.” ifadesi kullanıldı. Öte yandan henüz resmi bir isim açıklanmadı.

Yeni gelecek olan tamamen kablosuz kulaklıklar yalnızca 4,35 gram olacak. Bir önceki nesilde yer alan OnePlus Buds ise 4.6 gram ağırlığa sahipti. OnePlus ayrıca yeni kulaklıklar sayesinde daha sürükleyici bir müzik deneyimi sunacağını belirtiyor.

Bu bilgilerin dışında yeni kulaklıkların özelliklerine dair çok fazla bilgi bulunmuyor. OnePlus Buds, gerçek kablosuz adı verilen tipte bir cihaz olacak, yani kulaklıkların arasında bir kablo bulunmayacak.

Daha uygun fiyatlı Buds

Henüz resmileşmiş bir açıklama olmasa da daha önce de isabetli bilgiler paylaşan Max J hesabına göre bu kulaklıklar, daha uygun bir fiyatı olacağı belirtilen OnePlus Buds Z olacak. Gerçekten de cihazlar OnePlus Buds Z olacaksa şu andaki kulaklıklardan daha ucuz bir ürün göreceğiz. Yani fiyat etiketi 79 doların altında olacak.

Şu anda yeni OnePlus ürünleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da 14 Ekim’e yaklaştıkça hem yeni gerçek kablosuz kulaklıklar hem de diğer ürünler hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Sizin etkinlikte görmek istediğiniz ürünler hangileri?