Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi P30 Pro İlk Kez Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Mate X ile teknoloji dünyasının gündemine oturan Huawei'nin yeni amiral gemisi P30 Pro ilk kez görüntülendi.

Huawei, Mate X'in tanıtılmasının ardından yeni bir sürprizle müşterilerini memnun etmek istiyor. Markanın yeni amiral gemisi olarak tanıtması beklenen P30 modelinin Pro versiyonu, ilk kez görüntülendi.

Huawei'nin yeni serisi P30, P30 Pro ve P30 Lite ile birlikte üç modelden oluşacak. Bu üçlü arasında en dikkat çeken model ise şimdilik P30 Pro. Cihazla ilgili birçok sızıntının ortaya çıkması bunun bir kanıtı olarak gösterilebilir.

Bahsi geçen bu yeni sızıntı, P30 Pro'nun görüntüsüyle ilgili birçok detayı önümüze altın tepside sunuyor. Sızıntı, cihazı bir süre kullanma fırsatı olduğunu iddia eden Digital Trend tarafından yayınlandı. Sızdırılan fotoğraflarda, cihazın üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu göze çarpıyor. Ayrıca 'Vogue' ve 'Link' adlı iki ibare de dikkat çekiyor.

P30 Pro'nun tasarımının Mate 20 Pro'ya benzediği de Digital Trend tarafından aktarılan detaylar arasında. Tasarımla ilgili belirtilen bir diğer detay ise gözyaşı tasarımına sahip çentik. Çentik konusuna artık alıştığımız için, bu detay kimsenin garipsediği bir durum değil. P30 Pro'yla ilgili en dikkat çekici nokta, cihazın dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak olması. Sızıntılar bu şekilde devam ederse, cihazın tanıtımından önce daha fazla detay öğrenebiliriz gibi görünüyor.