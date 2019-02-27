Galaxy Ailesinin Yeni Üyesi M30, Hindistan'da Tanıtıldı

Dünyanın en popüler akıllı telefon serilerinden olan Galaxy'ye yeni bir üye daha katıldı. Galaxy M30, bugün Hindistan'da satışa sunuldu ve 7 Mart'tan itibaren tüm dünyada raflardaki yerini alacak.

Samsung'un popüler akıllı telefon serisi Galaxy, geçtiğimiz ay tanıtılan M serisinin yeni akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. M serisi adı altında şimdiye kadar M10, M20 ve M30 modellerini duymuştuk. M10 ve M20'nin teknik özellikleriyle ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki ilgili haberimize göz atabilirsiniz.

M30, üçlü arka kamera donanımı ve büyük bir AMOLED ekran ile karşımızda olacak. Cihazın en ilgi çekici özelliğiyse 5.000 mAh büyüklüğündeki bataryası. Bu bataryanın aynısı, M20'de de yer alıyor ancak M10'un bataryası 3430 mAh büyüklüğünde. Galaxy M30'un 7 Mart'tan itibaren Samsung'un internet mağazasında ve Amazon'un Hindistan şubesinde satışta olacağı da duyurulan detaylar arasında.

Galaxy M30'un Hindistan'daki fiyatı

Galaxy M30'un 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip versiyonu, Hindistan'da 1.120 TL'den satışa sunulacak. Serinin en donanımlı versiyonu ise 6 GB RAM'e ve 128 GB depolamaya sahip olacak. Bu donanım paketinin fiyatı ise 1.343 TL olarak belirtildi.

M30'un toplamda sadece iki adet renk seçeneği bulunacak. Bu seçeneklerden biri 'Gradation Black' adı verilen renk, diğeriyse 'Gradation Blue' adını verdikleri mavi tonlarındaki renk olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere M30, M ailesinin en donanımlı cihazı olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

Galaxy M30'un teknik özellikleri

Samsung Galaxy M30, Android Oreo ile çalışacak ve çift SIM teknolojisini destekleyecek. Cihazın ön kısmında su damlası tasarımına sahip bir çentik de kullanıcıları karşılayacak detaylardan biri. Cihazın ekranı 6,4 inç büyüklüğünde olacak ve Full HD+ Süper AMOLED Infinity-U donanımı kullanılacak.

Cihazın daha derinine inmek gerekirse, Galaxy M30'un gücünü 8 çekirdekli Exynos 7904 sağlayacak. Buna ek olarak, 13 MP çözünürlüğünde RGB sensörü, 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensörüyle birlikte üçlü bir kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Cihazın ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip olacak. 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak olan M30'un hafızası 512 GB'a kadar yükseltilebilecek. Şarj konusunda ise 5.000 mAh'lik bataryası, hızlı şarj teknolojiyle beraber desteklenecek. Tüm bunlara ek olarak, kasanın arkasında yer alan parmak izi okuyucunun yanı sıra yüz tarama teknolojisi de cihazın ekstralarından biri olarak karşımızda olacak.