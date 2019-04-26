Mobil veri kullanımı ve veri akış trafiği gün geçtikçe artıyor. Bu artış sonucu ortaya çıkan sorunları çözmek için geliştirilen 5G teknolojisi, akıllı sağlık hizmeti ve diğer sektörlerin verimliliğini 10 kata kadar artırarak endüstriye çağ atlatabilir.

Bugün gerçekleştirilen China Telekom 5G Yenilikçi İşbirliği Konferansı'nda Huawei'in başkan yardımcısı Xu Zhijun, yaptığı konuşmada Çin pazarının eMBB’ye (gelişmiş mobil geniş bant) ve endüstrinin dijitalleşmesine ihtiyacı olduğunu belirtti. Zhijun, 5G'nin akıllı sağlık hizmetlerini ve akıllı sanayilerin üretim verimliliğini 10 kat artıracağına inanıyor. Konuşmasına esprili bir şekilde devam eden başkan yardımcısı şu ifadeleri kullandı: “Geçenlerde Şangay Otomobil Fuarı'na katıldım. 5G hakkında konuşan birçok insan duydum. 10 yıldan fazla süredir 5G teknolojisiyle ilgileniyoruz. 5G'nin neyin peşinde olduğunu hâlâ anlayamıyorum.”

Bunlara ek olarak Huawei’in 5G teknolojisi, aynı anda NSA/SA ağ modunu destekleyebiliyor. Bu ağ modlarının önemini anlatırken Xu Zhijun, “Endüstrinin dijitalleşmesi 5G SA modunun geliştirilmesini gerektirir” söyleminde bulundu. Zhijun yalnızca SA ağ modunun; eMBB, mMTC ve uRLLC'nin üç ana uygulama senaryosuna ulaşabileceğini, buna ek olarak yüksek hıza (10 Gbps) ulaşmak, düşük gecikme süresini minimum hale getirmek (1 milisaniye) ve büyük bağlantılar elde edebilmek için SA ağ modunun gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Bilindiği üzere bu yıl düzenlenen MWC'de, China Telekom ve Huawei ortak olarak endüstrinin dijitalleşmesini mümkün kılmak için BJIC inovasyon merkezini kurmuştu.