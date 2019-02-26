MWC 2019'da Tanıtılan Tüm Katlanabilir Telefonlar

Birçok markanın devrim niteliğinde cihazlar tanıttığı MWC 2019, şüphesiz ki katlanabilir telefonların doğum yeri haline geldi.

MWC 2019, 5G teknolojisinin heyecanıyla beklenirken katlanabilir telefonları arka arkaya duyurulması tüm etkinliğin seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz yıllara kıyasladığımızda, bu yıl ki MWC etkinliği tamamen katlanabilir telefonlara yoğunlaşmış durumda.

Markaların amiral gemileri bile her yıl bizleri heyecanlandırmaya yeterken, katlanabilir telefonların bir anda sektöre dahil olması herkesi heyecanlandırdı. Katlanabilir telefonlar, diğer amiral gemisi cihazlara göre daha fazla RAM, daha iyi kameralar ve daha iyi bir kullanım sunmak zorunda kalacak. MWC 2019'da tanıtılmış olan tüm katlanabilir telefon modellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Huawei Mate X

Huawei'nin ilk katlanabilir telefonu olan Mate X, tanıtılmış olan katlanabilir telefonlar arasında en çok beğenilenlerden biri. Mate X, yekpare bir katlanabilir OLED ekran sunuyor ve ekranın boyutu tam olarak 8 inç.

Mate X'i katladığınızdaysa 6,6 inçlik bir ön ekranla karşılaşıyorsunuz. Arkada kalan ekranın boyutuysa 6,38 inç civarlarına düşüyor. Mate X, 5G teknolojisiyle birlikte 8 GB RAM, 512 GB dahili depolama barındıryor ve Kirin 980 ile çalışıyor.

Cihazın resmi satış fiyatı 2.299 euro olarak açıklandı. Bu fiyat güncel kurla birlikte 13.800 TL'ye denk geliyor. Cihazın tüm teknik detaylarına aşağıdaki ilgili haberden ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Fold

Samsung, birçok kez dedikodularını duyduğumuz katlanabilir telefonunu Galaxy Fold adıyla MWC 2019'da duyurdu. Galaxy Fold, 4,6 ve 7,3 inç olmak üzere iki ekrandan oluşuyor. Tamı tamına 6 adet kameraya sahip bu cihaz, 10 GB RAM'e, 512 GB depolamaya ve Android Pie'a sahip olacak. Galaxy Fold'un duyurulan satış fiyatıysa 1.980 dolar.

Galaxy Fold'a daha yakından göz atmak için aşağıdaki ilgili habere göz atabilirsiniz.

Nubia Alpha

Teknoloji devi diğer şirketlerin aksine, Nubia katlanabilir bir telefon üretmeyi tercih etmedi. Nubia, hemen hemen normal bir amiral gemisinin tüm özelliklerine sahip olan giyilebilir bir akıllı telefon duyurdu. Nubia Alpha adı verilen bu şaşırtıcı cihaz, 4 inç boyutunda bir ekranla müşterileri karşılayacak. Nubia Alpha hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ilgili habere göz atabilirsiniz.

TCL DragonHinge

Diğer şirketlerin aksine tek bir katlanabilir telefonla yetinmek istemeyen TCL, DragonHinge adlı teknolojiyle birlikte katlanabilir telefonlarının dışında bilezik tasarımlı bir akıllı saati de MWC 2019'da tanıttı.

Oppo Foldable Prototype

Oppo da katlanabilir telefon akımına hızla giriş yapan markalardan biri oldu. Huawei'nin Mate X'ine oldukça benzeyen Oppo'nun prototipi hakkında henüz bir detay duyurulmuş değil. Oppo'nun katlanabilir telefon prototipiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ilgili habere göz atabilirsiniz.

Katlanabilir telefonlar diğer akıllı telefonların yerini alabilecek mi?

MWC 2019, katlanabilir telefonlar için bir doğum yeri haline geldi. Etkinliği göz önüne alırsak katlanabilir telefonlar geleceğimizde bolca yer edinecek. Fakat hepimizin kullandığı diğer amiral gemisi telefonları geride bırakacak kadar etkili olabileceklerini şimdiden söylemek yanlış olur.