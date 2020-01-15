Huawei P30 Lite New Edition - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, ABD'nin aldığı ticaret yasağı kararından beri Google servisleri kullanan akıllı telefonlar sunamıyor. Bu duruma bir çözüm arayan şirket, çareyi mevcut modelleri güncellemekte buluyor. Huawei şimdi, yenilenmiş bir model olarak karşımıza çıkan "P30 Lite New Edition"ı duyurdu.

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yönetiminin geçtiğimiz yıl aldığı bir karar doğrultusunda ticaret yasağıyla karşı karşıya kaldı. Bu yasak, ABD merkezli şirketlerin Huawei ile ticaret yapamayacakları anlamına geliyordu ve öyle de oldu.

Huawei, ticari yasağın ardından tanıttığı amiral gemisi modellerinde bir ABD şirketi olan Google'ın mobil servislerini yeni akıllı telefonlarında kullanamadı. Bu durum, Çinli teknoloji devinin kan kaybetmesine neden oldu.

Huawei bir süredir, piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefonlarda Google'a ait uygulamaları sunamıyor. Hal böyle olunca da Huawei'nin geçici de olsa bir çözüm bulması gerekiyordu ve görünen o ki Huawei, bu çözümü bulmuş durumda.

Şirket, yeni modeller üretmek yerine birkaç modelini güncelleyerek yeniden piyasaya sürdü ve yeniden tasarlanmış bu modeller, Google uygulamalarını sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Bugün Huawei, yeni bir 'yenilenmiş' telefonla yeniden karşımıza çıkmış durumda.

İşte Huawei P30 Lite New Edition

Huawei'nin duyurduğu P30 Lite New Edition, 2019'un mart ayında duyurulan P30 Lite'ın güncellenmiş bir versiyonu. Huawei, P30 serisinin Google lisansına sahip olmasından faydalanarak yeni bir akıllı telefon tasarladı ve bu telefonu da P30 serisiyle bağdaştırdı. Peki Huawei'nin yeni telefonu, tüketicilere neler sunuyor?

Huawei P30 Lite New Edition, 6.15 inç boyutundaki FHD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekranla birlikte geliyor. Bu ekranın üzerinde yer alan çentikteki ön kamera ise tüketicilere 32 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmında yer alan üçlü kamera ise 48 MP çözünürlüğündeki ana arka kamera, 8 MP ultra geniş açılı lensi ve 2 MP çözünürlüğünde de telefoto kamera içeriyor.

Huawei P30 Lite New Edition, 8 çekirdekli bir Kirin işlemciden güç alıyor. Telefon, sahip olduğu bu gücü 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla da destekliyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip olan P30 Lite New Edition, 18 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 3.340 mAh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor.

Huawei P30 Lite New Edition özellikleri

Ekran: 6.15 inç, (1.080 x 2.312) FHD+ çözünürlüğünde IPS LCD

İşlemci: 8 çekirdekli Kirin

RAM: 6 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP (f/2.0)

Batarya: 3.340 mAh (18 watt hızlı şarj destekli)

Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Boyutlar: 152.9 mm x 72.7 mm x 7.4 mm

Ağırlık: 159 gram

Huawei P30 Lite New Edition fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Huawei P30 Lite New Edition, 390 dolar (yaklaşık 2.300 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılıyor ve kısa bir süre sonra tüketicilerin hizmetine sunulacak. Huawei, P30 Lite New Edition'ın hangi pazarlarda yer alacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.