Google Servislerinden Yoksun Huawei P40'ın En Net Görüntüsü

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi "P40", çevrimiçi olarak sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntüler, Huawei P40'ın düz bir ekrana, ikili ön kamera ve üçlü de arka kamera kurulumuna sahip olacağını ortaya koyuyor. Mart ayında duyurulacak telefon, Google uygulamalarından yoksun olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi "P40" ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşacak olan Huawei P40 serisi, önümüzdeki mart ayında Paris'te lansman yapacak. Şimdiyse, bir süredir heyecan uyandıran bu akıllı telefonla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Huawei P40'a ait görüntüler, çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, Huawei P40'ın nasıl bir tasarıma sahip olacağını ve genel hatlarıyla diğer detaylarını ortaya koyuyor. Öyle ki; paylaşılan görüntülerde Huawei P40'ın ikili ön kamera kurulumuna sahip olacağını, düz bir ekranla geleceğini ve arkada dikdörtgen tasarımda 3'lü kamera kurulumunu görebiliyoruz.

Huawei P40'ın çevrimiçi olarak paylaşılan görselleri

Ortaya çıkan bu görseller, Huawei P40'ın nasıl görüneceğini ortaya koyuyor. Ancak kullanıcılar, Huawei P40 Pro'yu da merakla bekliyorlar. Söylentilere göre Huawei P40 Pro, P40'ın aksine kavisli bir ekran tasarımına sahip olacak ve arka kamera sayısı 4'e çıkacak.

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemi serisi ile ilgili şu an için fazlasıyla sınırlı bilgiye sahibiz. Kirin 990 işlemcisinden güç alacak telefon, 5G desteği ile gelecek. Ayrıca tıpkı Huawei P30 serisinde olduğu gibi P40 serisinin de fazlasıyla güçlü kameralara sahip olacağını söyleyebiliriz. Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzüne sahip olacak olan Huawei P40 serisi, ABD'nin ticari yasağı nedeniyle Google servislerini içermeyecek.

Huawei P30 Pro duyurulduğunda, o günün en iyi özelliklerini sunan kamera sensörlerine sahipti. Dolayısıyla P40 Pro'nun da benzer özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz. Söylentiler kapsamında olan detaylara göre Huawei P40 Pro, 10x optik yakınlaştırma özelliği bulunan bir periskop kamera ile gelecek. 64 MP Sony IMX686 sensörünü ana kamera olarak kullanacak telefonun, 20 MP geniş açılı ve 12 MP de periskop telefoto lense sahip olacağı söyleniyor.