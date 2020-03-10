Huawei'den P40 Serisinde Çin'in Lüks Arabasına Özel Model

Çinli akıllı telefon şirketi Huawei’nin yeni amiral gemisi P40 serisinin internet üzerinden tanıtımını yapacağı 26 Mart’a günler kaldı. Huawei, lansmanda özel bir modeli de görücüye çıkaracak. Bu özel model, Huawei P40 Red Flag olarak adlandırılacak.

Gelen bilgilere göre Huawei P40 ailesinde üç farklı model yer alıyor. Bu modellerin isimleri, sırasıyla Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Premium olacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi, FAW Group’un lüks otomobil üreten firması Hongqi’nin yeni lüks arabasına özel bir modeli de bu seride görücüye çıkaracak. Bu arada Hongqi, ülkenin kültür sembolü olan 'kırmızı bayrak' anlamına geliyor.

Huawei’den Hongqi H9’a özel model: Huawei P40 Red Flag

Konuyla ilgili sızdırılan tanıtım posterinde Hongqi H9 aracı ve bu modele özel çıkarılacak olan Huawei P40 Red Flag görülüyor. Telefonun arka kısmının görüldüğü posterden cihazın, siyah zemin üzerine kırmızı ejderha baskısı yapılmış tasarımla geleceği anlaşılıyor.

Bu arada Hongqi H9, Çinli otomobil üreticisi tarafından Mercedes E ve BMW 5 serilerinden araçlara rakip olarak asfalta indirilecek. Her ne kadar bazı bölümleri kopyalanmış gibi dursa da araç, hatları ve ince işçiliğiyle kendine hayran bırakıyor. Model; 5,2 metre uzunluğa ve 3 metrenin üzerinde aks mesafesine sahip.

Cihaz, sadece Çin’de satılabilir:

Araç için 2,0 litre dört silindir ve 2,0 litrelik V6 motor seçenekleri bulunuyor. 2,0 litrelik motor, 252 beygir güç ve 380 Nm tork üretebiliyor. Altı silindirle birlikteyse 272 beygir güç ve 400 Nm tork seviyesine çıkılıyor. Arkadan itişli bir yapıyla gelen aracın 0’dan 100’e hızlanması ise yaklaşık 8 saniye sürüyor.

Hongqi H9’u kutlamak için çıkacak olan Huawei P40 Red Flag’in sadece Çin sınırları içinde satılacağı belirtiliyor. Diğer ülkelerde satışa çıkmayacağı düşünülen telefonun özelliklerinin Huawei P40 serisinde tanıtılacak olan bir modelle aynı olması bekleniyor.