Huawei, P40 Lansmanını Çevrimiçi Gerçekleştirecek

Huawei, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi P40 serisinin 26 Mart'ta Mart'ta düzenlenecek lansman etkinliğinin çevrimiçi gerçekleştirileceğini duyurdu. Buna ek olarak bir de basın görseli paylaşan Huawei, amiral gemisinin yeni bir kamera teknolojisine sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir yeni amiral gemisi "P40"a kilitlenmiş durumda. Kısa bir süre sonra tüketicilerin beğenisine sunulacak olan telefon, ne yazık ki yine Google servislerinden yoksun olarak duyurulacak. Telefonla ilgili olarak bilmediğimiz hala pek çok şey var ancak Huawei şimdi, yeni amiral gemisi ile ilgili önemli açıklama yaptı.

Huawei tarafından yapılan açıklamalarda, 26 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği duyuruldu. Böylelikle Huawei hem kendi bünyesinde hem de etkinliğe gelecek ziyaretçiler için ekstra bir güvenlik önlemi almış olacak. Çünkü Corona virüsü yayılmaya devam ettikçe bu tür etkinliklerin düzenlenmesi de riskli bir hal alıyor ve Huawei de bu riski ortadan kaldırmış gibi görünüyor.

Huawei cephesinde yaşanan tek gelişme, P40'ın lansmanının çevrimiçi olacağı değil. Şirket, Huawei P40 serisi ile ilgili yeni bir basın görseli de paylaştı. Paylaşılan bu görsel, Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisinin hayli büyük bir kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyor. Dilerseniz şimdi de Huawei'nin paylaştığı yeni basın görseline yakından bakalım.

Huawei'nin basın görselinde yer alan "#VisionaryPhotography" detayı, Huawei'nin üst segment yeni bir kamera teknolojisiyle geldiğini de gözler önüne seriyor. Ancak bu kamera teknolojisiyle ilgili herhangi bir şey söylemek şu an için pek de mümkün değil. Konuyla ilgili olarak Huawei'nin 26 Mart'ta düzenleyeceği etkinliği beklemek gerekiyor.