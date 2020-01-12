Huawei P20 Pro'nun, EMUI 10'un Alacağı Tarih Belli Oldu

Huawei'nin çok ses getiren P20 Pro akıllı telefonu, bu ay içerisinde Hindistan'da EMUI 10 güncellemesini alacak. Bir hafta içerisinde kullanıcılarla buluşacağı tahmin edilen güncellemenin Avrupa'ya ulaşmasıysa biraz zaman alacak gibi gözüküyor.

Huawei, Y9 Prime için Android 10 tabanlı EMUI 10 kararlı güncellemesini iki gün önce Hindistan’da kullanıcıya sunmuştu. Şimdi de şirket, kararlı yazılıma sahip olacak sıradaki akıllı telefonunun geçen seneki amiral gemisi Huawei P20 Pro cihazı olduğunu açıkladı.

Şirketin Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamaya göre bu ay içerisinde, Huawei’nin Hindistan uzantısında P20 Pro model akıllı telefon için EMUI 10 kararlı sürümü kullanıcıya sunulacak. Huawei herhangi kesin bir tarih sunmasa da kullanıcıların Ocak ayının ortalarında yeni sürümle buluşması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki bahsi geçen amiral gemisi akıllı telefona sahip olan kullanıcılar, bu hafta ya da gelecek hafta içerisinde yazılım güncellemeleri almaya başlayabilirler.

Avrupalı kullanıcılar Mart ayına kadar bekleyecek gibi görünüyor:

Hindistan’daki akıllı telefon kullanıcıları, bu ayın sonuna kadar Android 10 tabanlı yazılımla buluşacak ancak Avrupalı kullanıcılar birazcık daha bekleyecek gibi görünüyor. Huawei’nin Almanya uzantısından gelen bir açıklama, bahsi geçen cihaz için EMUI 10 sürümünün Mart ayından itibaren kullanıcılara sunulacağına işaret ediyor. Buna ek olarak, sistem için bütün uyumlu parçaların bir araya gelmesinin yaklaşık bir ay daha sürebileceği tahmin ediliyor.

UMUI 10, uyumlu olduğu akıllı telefonlar için birçok yeniliği ve görsel değişikliği beraberinde getiriyor. Yeni ‘karanlık mod’ özelliği, sistemin kendi içindeki birçok uygulamayı da kapsayacak nitelikte. Buna ek olarak, şirketin kullanıcılara sunduğu yenilikler arasında tıpkı bir dergiyi andıran ve animasyonlar içeren bir arayüz de bulunuyor.

Yeni güncelleme sayesinde Huawei P20 Pro kullanıcıları için yepyeni deneyimlerin kapıları açılacak. Huawei P20 Pro akıllı telefonunun şirketin en başarılı cihazları arasında yer aldığını göz önünde bulunduracak olursak, alabileceği en iyi muameleyi hak ettiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.