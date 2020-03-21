Huawei P40 Serisinin Resmi Duvar Kağıdı Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, bilindiği üzere kısa süre içerisinde P40 serisini tanıtacak. Bugün basın görselleri ortaya çıkan cihazların şimdi de resmi duvar kağıdı paylaşıldı. Görseli içeriğimizdeki ilgili bağlantıdan indirebilirsiniz.

Hafta başında önce render görüntülerini gördüğümüz, ardından renk seçenekleriyle karşılaştığımız Huawei P40 serisi hakkındaki bilgiler lansmana sayılı günler kala ortaya çıkmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devinin bu ay içerisinde tanıtacağı yeni akıllı telefonları Huawei P40 ve Huawei P40 Pro, görünüşe göre piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapacak.

Huawei'nin teknoloji harikası cihazları özellikleriyle dikkat çekerken bugün ortaya çıkan resmi basın görselleri, telefonların tasarım anlamında da oldukça şık olacağını gösterdi. Resmi basın görsellerinde dikkatimizi çeken bir diğer nokta, Huawei'nin bu cihazlarda kullanacağı resmi duvar kağıdı oldu. Akıllı telefon kullanıcıları tarafından beğenilen bu duvar kağıdı, Twitter üzerinden paylaşıldı.

Huawei P40 serisinin resmi duvar kağıdı nasıl indirilir?

Daha önce piyasaya sürülmeyen telefonlarla ilgili verdiği bilgilerle tanınan Ishan Agarwal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "#HUAWEIP40Serisi resmi duvar kağıdını kim istiyor? Buradan kaydedin ya da 7 MB HQ görüntüyü bağlantıdan indirin" ifadelerini kullandı. Agarwal'in verdiği bağlantıya buradan ulaşabilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ üst kısmındaki indirme butonuna tıklayarak duvar kağıdını indirebilirsiniz.

Bilindiği gibi Huawei, P40 serisini bundan yaklaşık bir ay önce piyasaya sürecekti ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, şirketin planlarını altüst etti ve ertelemeye neden oldu. Yeni açıklamalara göre Huawei, P40 serisini 26 Mart'ta tanıtacak.

Lansman tarihinin yaklaşmasıyla Huawei P40 ailesi hakkında çok daha fazla sayıda bilginin açığa çıkması bekleniyor. Bu bilgilerin doğruluğunuysa 5 gün sonraki etkinlikte teyit etme imkânı bulacağız. Cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını öğrenmek için sitemizi takipte kalın.