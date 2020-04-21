Huawei'nin P40 serisi için yayınladığı EMUI 10.1.0.122 güncellemesi, çok önemli bir kamera özelliği ile birlikte geldi. Bu özellik, telefonun 3 saniye boyunca çekim yaparak 50 MP çözünürlüğünde fotoğraflar elde etmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları P40 serisi için bir yazılım güncellemesi yayınladığından, bu yazılım güncellemesinin telefonlara bazı optimizasyonlar ve yeni özellikler kazandıracağından bahsetmiştik. Şimdi ise "EMUI 10.1.0.122" olarak kodlanan bu yazılım güncellemesinin tüketicileri etkileyecek yeni bir özelliği daha gün yüzüne çıktı.

Huawei, P40 serisinin tanıtımları sırasında bu akıllı telefonların en çok kamera özelliklerine değinmişti. EMUI 10.1.0.122 güncellemesi, fazlasıyla övülen Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro+ modellerinin kamera donanımlarının çok daha işlevsel ve yüksek performanslı bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Huawei'nin P40 serisi telefonlarına sunduğu yeni yazılım güncellemesi, telefonların kamerası için özel bir yapay zeka desteği sağlıyor. Bu yapay zeka, 50 MP çözünürlüğünde net fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Tüketiciler, bir mod olarak sunulan bu özelliği kullanmak istediklerinde, telefon 3 saniye boyunca farklı görüntüler çekiyor ve bu görüntüleri birleştiriyor. Yapay zeka desteği ile gerçekleşen bu birleştirme işleminin sonunda da ortaya 50 MP çözünürlükte, fazlasıyla net görüntüler çıkıyor.

Huawei P40 serisinin yeni özelliğinden bir fotoğraf örneği

Huawei, P40 serisine yeni yazılım güncellemesi ile getirdiği yapay zeka destekli 50 MP fotoğraf çekimi özelliği ile tüketicileri heyecanlandıracak gibi görünüyor. Şirket böylelikle, DxOMark'ın bir numarasında bulunan P40 Pro modelinin ve serideki diğer akıllı telefonları çok daha popüler bir hale getirmeye, Google Servisleri yoksunluğunu bu şekilde telafi etmeye çalışacak gibi görünüyor.