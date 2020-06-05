Kendi ekosistemini kurmak isteyen Huawei, kısa bir süre önce yeni internet tarayıcısı "Petal Search"ü duyurdu. Huawei, bu internet tarayıcısında önemli bir özellik de sundu. Bu özellik, ihtiyaç duyulan mobil uygulamaların tarayıcı üzerinden indirilmesini sağlıyor. Peki bu işlem nasıl yapılıyor?

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD hükümeti ile yaşadığı sorunların ardından kendi mobil ekosistemini kurabilmek için harekete geçti. Bu bağlamda her ne kadar akıllı telefonlarda kullanılmayacak olsa da kendi mobil işletim sistemini duyuran Huawei, kendi uygulama mağazasına verdiği önemi artırmanın yanı sıra Huawei'ye özel bazı uygulamalar da geliştirdi. Huawei'nin piyasaya sürdüğü son uygulamalardan bir tanesi de Petal Search.

Petal Search, temelde bir internet tarayıcısı. Ancak ABD ile arası bozulduktan sonra akıllı telefonlarında Google Play Store kullanamayan Huawei, bu internet tarayıcısını bir uygulama dağıtım merkezi haline de getirdi. Öyle ki Honor ve Huawei markalı akıllı telefon kullanıcıları, Petal Search'ü kullanarak hem App Gallery hem de harici kaynaklardaki mobil uygulamalara erişebiliyorlar. Peki bu işlem nasıl yapılıyor?

Petal Search'ü kullanarak AppGallery ve diğer harici kaynaklardaki uygulamaları indirebilirsiniz

Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu internet tarayıcısının belki de en etkileyici özelliği, bir uygulama mağazası olarak kullanılabiliyor oluşu. Kullanıcılar, iki farklı yöntemi kullanarak AppGallery'de olan ya da olmayan uygulamalara erişebiliyorlar.

Petal Search önerilerini kullanarak uygulama indirme

AppGallery aracılığıyla Petal Search'ü kurduktan sonra hem Huawei hem de Honor markalı akıllı telefonlarda önerilen uygulamalara erişmek isterseniz, sırasıyla şu işlemleri yapabilirsiniz;

Arama çubuğunun en altındaki " En İyi Yerel Uygulamalar " bölümüne dokunun.

" bölümüne dokunun. İndirmek istediğiniz uygulamanın altındaki " Yükle " butonuna dokunun.

" butonuna dokunun. Petal Search, uygulamayı indirmek için App Gallery'ye yönlendirecek.

Uygulamaları manuel aramayla indirme