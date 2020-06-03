Çinli teknoloji devi Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a karşı olan yaptırımlarını ihlal eden belgelerine ulaşıldığı söylendi. Reuters tarafından ele geçirildiği iletilen belgelerin ülkeler arasındaki derin bağlantıları ortaya çıkardığı aktarıldı.

Huawei, uzun süre önce Skycom isimli şirketi İran’daki yerel bir iş ortağı olarak tanımlamış ve bu durum uluslararası piyasada büyük yankı bulmuştu. Reuters tarafından ele geçirilen bir dizi belgenin, Çinli teknoloji devinin Skycom isimli şirketi nasıl etkili bir biçimde kontrol ettiğini gösterdi. İlk kez ortaya çıktığı söylenen belgelerin; Huawei ve İran arasındaki not, mektup, sözleşme gibi ticari kayıtlardan oluştuğu bildirildi.

Reuters; 2013 yılına kadar dayanan belgelerin, Huawei’nin Skycom’un yöneticilerini değiştirmek, Skycom’un Tahran ofisini kapatmak, milyonlarca dolar değerindeki sözleşmeleri devralmak için İran’da farklı şirket kurmak da dâhil olmak üzere bir dizi faaliyette bulunduğunu kanıtladığını aktardı. Belgelerde yer alan bilgilerin ABD yetkilileri tarafından Huawei ve Huawei’nin kurucusunun kızı olan Meng Wanzhou’ya karşı açılan ceza davasını destekler pozisyonda kullanılabileceği söylendi.

Skycom ismi iddianamelerde geçmişti:

Söz konusu şirket Skycom’un isminin daha önceden de davalardaki iddianamelerde geçtiği biliniyor. ABD’nin iddianamesine göre İran’dan para taşımak amacıyla büyük bankaları aldattığı söylenen Huawei’nin, Skycom şirketini bir yerel ortaktan ziyade resmi olmayan işlerin yapılması için ortaya çıkardığı bir yan kuruluş olduğu aktarılıyor. Uzun zamandır süren davada Huawei ve Meng Wanzhou, banka sahtekârlığı başta olmak üzere diğer iddiaları içeren suçlamaları reddediyor. 2017 yılında sözleşmesi feshedilen Skycom da sanık koltuğunda oturuyor.

Skycom’un sadece bir iş ortağı olduğunu yalanlayan ve yeni elde edilen belgelerin davanın seyrini değiştireceğini düşünen bazı çevreler, bu durumun ABD lehine olduğu yorumlarını yapıyor. Huawei ise ortaya çıkan bu gelişmeyle ilgili herhangi bir yorum yapmadı. İlerleyen günlerde firmanın tepkilerinin ne şekilde olacağını ve bu yeni durumun uzun zamandır süren davanın sonuçlanmasında nasıl bir etki yaratacağını birlikte göreceğiz.