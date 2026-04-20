Katlanabilir iPhone'un rakibi olacak geniş katlanabilir telefon Huawei Pura X Max tanıtıldı. İşte özellikleri.

Katlanabilir telefon konusunda dünyanın en önde gelen firmalarından biri olan Huawei, Apple’ın katlanabilir iPhone modeline rakip olması beklenen Pura X Max isimli geniş katlanabilir telefonunu ilk kez geçen hafta göstermişti. Şimdi ise bu telefonun resmî tanıtımı gerçekleştirildi.

Pura X Max modeli, âdeta bir tableti andıran geniş bir ekran tasarımıyla gelen bir katlanabilir telefon. Bu kategoride katlanabilir iPhone ile birlikte yeni bir çağı başlattığını söyleyebiliriz. Gelin özelliklerine bakalım.

Karşınızda Pura X Max

Pura X Max modelinde 7,7 inçlik 1828 x 2584 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hıızna sahip bir OLED ana ekran bulunuyor. Kapak ekranı ise 5,4 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızında ve 1264 x 1848 çözünürlükte.

Telefon, Huawei’nin kendi işlemcisi Kirin 9030 Pro’dan güç alıyor. Ona 12/16 GB RAM seçenekleri ve 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan depolama eşlik ediyor. Kutudan HarmonyOS 6.1 ile çıkıyor. Huawei'nin artık Android kullanmadığını hatırlatalım.

Arka tarafında 50 MP’lik ana, 50 MP’lik 3.5x optik zoom destekli periskop telefoto ve 12,5 M’'lik ultra geniş kamera var. Önde ise 8 MP’lik 2 adet kamera görüyoruz. Cihaz 5300 mAh’lik 66W’lık hızlı şarj desteğine sahip. Telefon Çin’de satışa çıktı. Çin dışına gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Huawei Pura X Max teknik özellikleri

Ekran 7,7 inç, 1828 x 2584 piksel, 120 Hz (ana ekran) / 5,4 inç, 1264 x 1848 piksel, 120 Hz (kapak ekranı) İşlemci Kirin 9030 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 12.5 MP Ön kamera 8 MP (ana ekran) / 8 MP (kapak ekranı) Batarya 5300 mAh (66W) İşletim sistemi HarmonyOS 6.1

Huawei Pura X Max fiyatı