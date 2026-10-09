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Huawei’den Telefonlara Çok Kullanışlı Şifreli Dosya Paylaşma Özelliği Geliyor

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Huawei, HarmonyOS 7.0 güncellemesiyle birlikte dosya paylaşımını daha etkileşimli ve güvenli hâle getiren hava hareketi tabanlı “Şifreli Dosya Paylaşımı” özelliği sunmaya başlayacak.

Huawei’den Telefonlara Çok Kullanışlı Şifreli Dosya Paylaşma Özelliği Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kablosuz ve temassız dosya transferi teknolojileri her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Huawei de bu konuda önemli bir hamle yaptı. Çin merkezli şirket, yeni HarmonyOS 7.0 yazılım güncellemesiyle birlikte cihazlarına etkileşimi artıran "Şifreli Dosya Paylaşımı" özelliğini getireceğini açıkladı.

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Yeni özellik, ses dosyalarının, medya içeriklerinin ve dokümanların etkileşimli bir "çevirme" hava hareketi kullanılarak aktarılmasına imkân tanıyor. Peki bu tam olarak ne demek?

İçerikten Görseller

Huawei’den Telefonlara Çok Kullanışlı Şifreli Dosya Paylaşma Özelliği Geliyor
huaweiic

Nasıl çalışıyor?

huaweiic

Bahsedilen teknoloji, akıllı telefon kameraları veya özel sensörler aracılığıyla kullanıcının el jestlerini algılayarak ekrana dokunmadan işlem yapılmasını sağlayan bir sensör teknolojisi. Daha önceki sürüm ve güncellemelerde sunulan klasik hava hareketiyle dosya paylaşımında kullanıcılar; görsel, video ve diğer içerikleri transfer etmek için "tut ve bırak" işaretlerini kullanmaktaydı. Yeni araç ise bu yapıyı tamamen değiştirerek kullanıcıların sezgisel bir "çevirme" hareketiyle etkileşime geçmesini sağlıyor.

Huawei akıllı telefon sahipleri, verilerini şifrelemek ve aktarmak için paylaşmak istedikleri resim veya videonun üzerine dokunarak işlem başlatabiliyor. Gönderici taraf veriyi iletmek için ekrana dokunduğunda dosya karşı cihaza aktarılmadan önce ekranda bir çevirme animasyonu beliriyor. Bu animasyon, gönderilmek üzere olan dosyanın başarıyla şifrelendiğini kullanıcıya görsel olarak doğruluyor.

Güvenlik mimarisi yalnızca gönderim aşamasıyla sınırlı kalmıyor. Karşı taraf dosyayı teslim aldığında, içeriği doğrudan görüntüleyemiyor. Alıcının veriye erişebilmesi için güvenlik prosedürünü takip etmesi gerekiyor. Alıcı kullanıcı, gelen şifreli içeriği önce kaydetmek ve ardından veriyi görüntüleyebilmek için Gizlilik ve Ayarlar > Şifrelenmiş Paylaşılan Dosyalar sekmesine gitmek zorunda. Gizlilik standartlarını üst seviyede tutmayı hedefleyen bu sistemde sıkı kısıtlamalar da var. Öyle ki kullanıcılar aldıkları şifrelenmiş içeriği yalnızca tek bir defa görüntüleyebiliyor. İçerik açıldıktan sonra ekran görüntüsü alınmasına, ekran kaydı yapılmasına veya dosyanın başka kişilerle yeniden paylaşılmasına sistem tarafından izin verilmiyor.

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