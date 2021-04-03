Huawei'nin önümüzdeki günlerde tanıtılacak yeni bilekliği Huawei Band 6'nın görüntüleri ve özellikleri çevrimiçi ortamda sızdırıldı. Şirketin yeni akıllı bilekliği, 2 haftaya kadar varan pil ömrü ve NFC desteği gibi özelliklerle ön plana çıkıyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin yakın zamanda tanıtılması beklenen yeni akıllı bilekliği Huawei Band 6, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıktı. Yapılan sızıntıda akıllı bilekliğin tanıtım görselleri ve özelliklerine yer verildi.

Model numarasından da anlayacağımız üzere Çinli üretici, Huawei Band serisi için '5' model numarasını atlayıp doğrudan 6 serisine geçiş yapmış gibi görünüyor. Bu noktada şirket, sektördeki en büyük rakiplerinden Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mi Band 6 modeline karşılık gelmesi için böyle bir karar almış olabilir.

Huawei Band 6 neler sunuyor?

Tanıtım görsellerinden gördüğümüz kadarıyla Huawei Band 6, dikdörtgen bir ekran kullanacak. AMOLED yapıda olan bu ekranın 1,47 inç büyüklüğünde olması ve ultra ince çerçevelerle gelmesi bekleniyor.

Teknik kısımda 18 gramlık bir gövde ağırlığına sahip olan akıllı bilekliğin, 2 haftaya varan pil ömrü sunacağı söyleniyor. Bunun yanında bataryanın yalnızca 5 dakikalık bir şarjla 2 gün kullanım sunabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Huawei Band 6 aynı zamanda şirketin kandaki oksijen seviyesini sürekli olarak izleyebilen ilk akıllı bilekliği olacak. Bunun dışında TruSeen TM 4.0 kalp atış hızı takibi, TruSleep TM 2.0 uyku izleme, TruRelax TM 2.0 basınç izleme, kalp sağlığı yönetimi ve uyku apnesi risk taraması gibi özellikler de Huawei Band 6'da yer alacak.

Cihaz, 96 spor modunun yanı sıra NFC, uzaktan kamera, gelen aramalar ve bildirimler gibi birçok işlevi de destekleyecek.

Tasarım noktasındaysa görüntülerden gördüğümüz kadarıyla Huawei Band 6; pembe, turuncu, koyu yeşil ve siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Huawei Band 6'nın önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.