Bugün Barselona'daki MWC 2019 lansmanında sahne alan Çinli teknoloji devi Huawei, henüz kongre başlamadan ilk sürprizini yeni bir dosya paylaşım servisi tanıtarak yaptı. Tek dokunuşla telefonunuz ve bilgisayarınız arasında yüksek hızda dosya aktarımı yapabilmenize olanak tanıyan Huawei Share isimli yeni hizmet, dosya aktarımı konusunda bugüne kadar bildiklerimizi unutturabilir.

İspanya'nın Barselona şehrinde bugün yapılan Huawei etkinliğinde tanıtılan Huawei Share isimli yeni dosya aktarım hizmeti, OneHop adı verilen NFC etiketi yardımıyla bilgisayarlar ve telefonlar arasında oldukça hızlı dosya aktarımı yapılmasına imkan veriyor. 30 MBps hıza kadar aktarım desteği sunan yeni hizmet, tek dokunuşla anında metin, fotoğraf veya dosya paylaşımına izin veriyor.

Huawei Matebook dizüstü bilgisayarına yapıştırılmış bir NFC etiketiyle yapılan eşleşme sonrası, kullanıcılar Huawei Share ile iki cihaz arasında bağlantı kurabiliyor. EMUI 8.0 ve daha yeni sürümlerde çalışabilen Huawei Share, telefondan bilgisayara ve bilgisayardan telefona olmak üzere çift yönlü paylaşıma aracılık edebiliyor.

Kullanıcılar, aynı zamanda Huawei Share kullanarak akıllı telefonunu sallayıp, kayıt tuşuna bastığı anda dizüstü bilgisayarın anlık ekran görüntülerine 60 saniyeye kadar ulaşabilecek. Pano paylaşımı adı verilen bir diğer özellik sayesinde de bir cihazda kopyalanmış metin, diğer cihazda anında kullanılabilecek.

Bugün yapılan lansmanda ayrıca 3 yeni Matebook modeli Matebook X Pro, Matebook 13 ve Matebook 14'ü tanıtan Huawei, dizüstü bilgisayar pazarında da gücünü arttırıyor. En yeni telefonların, tabletlerin, giyilebilir cihazların ve daha birçok teknolojik ürünün tanıtılacağı MWC 2019'u takip ederek gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.