Huawei, yeni katlanabilir telefonunu tanıtmadan saatler önce sızıntıları elimize ulaştı. Samsung Galaxy Fold'a rakip olarak gelen telefonun ilginç özellikleri bulunuyor.

Samsung’un Galaxy Fold telefonunun ardından Huawei de katlanabilir bir telefonu tanıtmak zorundaydı. Rekabette bulunacağını belirten Çinli firma, katlanabilir akıllı telefonu Mate X’in sinyallerini verdi. Tabii ki bu durum sinyalle sınırlı kalmadı. Lansmana saatler kala telefonun kanlı canlı görüntüleri elimize ulaştı.

Telefonu karşılaştırabileceğimiz tek telefon şu an için Samsung’un Galaxy Fold cihazı. Huawei Mate X, Galaxy Fold’un aksine dışa doğru katlanacak. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy Fold iki adet ekrana sahipken Mate X’in tek bir devasa ekrana sahip olacağı da biliniyor.

Samsung’un aksine dışa katlanır telefon

Samsung’un Galaxy Fold cihazında önde ve arkada kameralarla karşılaşmıştık ancak Huawei biraz daha farklı bir yol izlemiş. Telefon katlı olmadığı durumda telefonun ön kamerası da, arka kamerası da cihazın arkasında yer alacak. Telefonu katladığınızda da bu kameralar hem ön hem de arka olarak kullanılabilecek. Önde bir kamera bulunmadığı için ön kamera seçeneğini kullanmak istediğinizde telefonunu çevirmeniz gerekeceğini düşünüyoruz.

İncecik çerçeveler

Telefon katlandığı zaman herhangi bir kamera olmadığı için çerçevelerin fazlasıyla ince olduğunu belirtmekte yarar var. Görsellerde de gördüğünüz üzere Huawei, telefonun kameralarını alt alta arka tarafa konumlandırmış durumda. Bu da belirttiğimiz gibi kesintisiz bir ekran deneyimini kullanıcılara sunuyor.

5G mi geliyor?

Huawei aynı zamanda MWC 2019’da 5G’li bir telefonun da ipuçlarını vermişti. Bu telefonun çok yüksek ihtimalle Mate X olması bekleniyor. Bu telefon Mate X olmaz ve Huawei 5G bağlantılı başka bir telefon tanıtırsa bu telefonda 5G destekli Balong 5000 yonga setinin kullanılacağını söyleyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra Kirin 980 64 bit bir işlemci de bu yonga setine eşlik edecek.

Özellikler nasıl olacak?

Mate X’in tüm özellikleri hâlâ kesin olmasa da cihazın en iyi donanımlar ve özelliklerle geleceğini biliyoruz. Kirin 980 ve Balong 5000’in yanı sıra cihazda en az 8 GB RAM olması bekleniyor. Android 9.0’ı bünyesinde bulundurması beklenen cihazın aynı zamanda büyük bir batarya ve OLED ekranla geleceğini düşünüyoruz.

Lansmanı canlı olarak takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir.