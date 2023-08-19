Zamanının en güzel arabalarından olan Ferrari 500 Mondial Spider, açık artırmada neredeyse 2 milyon dolar değer gördü.

Formula 1 kariyerini saymazsak yıllardır saygınlığını koruyan Ferrari; köklü tarihini, otomobillerini ve değerlerini insanların üzerine o kadar derin işledi ki kartondan araba ortaya çıkarıp en azından on binlerce dolara satsa şaşırmaz hâle geldik. Elbette şirketin yaptığı bundan çok uzak.

Zira Ferrari’nin; tarihte önemli başarılara imza atan, kulaklarımıza can veren seslere sahip olan ve hızı dibine kadar yaşatan araçları var. Üzerinden yıllar geçse de bu araçların fiyatı düşmüyor, aksine yükseliyor. Şimdiyse şirketin eski ve adeta hurda konumunda olan bir aracı, bir müzayedede yaklaşık 2 milyon dolara satıldı.

Gördüğünüz araçtan sadece 13 adet üretildi.

Fotoğrafta gördüğünüz araç, 1954 model Ferrari 500 Mondial Spider. 13 adet üretilen bu aracın ikinci üretimi de haberimizin konusu. RM Sothbey’s’de açık artırmaya çıkan bu aracın orijinal olarak 2.0 litre 4 silindirli bir motordan gücünü aldığı söyleniyor. Fakat müzayededeki modelde 3.0 litre Tipo 119 Lampredi 4 silindirli motorla geliyor.

“Araç nasıl bu hâle geldi?” diye merak edenler için hemen soru işaretini kaldıralım. Söylenene göre bu model, 1950’lerde Amerika’ya getirildikten sonra motoru V8’le değiştirilmiş ve birçok yarışa katılmış. Hatta eski Scuderia Ferrari sürücüsü Franco Cortese bile bunu kullanmış. Daha sonra ise aracın karıştığı bir kazanın ardından zavallı aracımız kazadaki hâliyle alev hasarı da almış ve öyle kalmış.

RM Sothbey’s, temelde 1,2 ile 1,6 milyon dolar arasında bir değer biçmişti. Fakat açık artırmanın sonunda, 1,7 milyon dolarlık teklif kazandı. Açık artırmadaki ek masrafla birlikte bu ödeme, alıcı için 1,87 milyon dolara, yani neredeyse 2 milyon dolara dayanıyor.

Alıcının bu modeli restorasyon amaçlı mı yoksa orijinal hâlinde tutmak için mi aldığı belli değil fakat şu görüntünün ardından bir de hayata tekrar dönüşünü görmeyi çok isteriz. Sizin düşünceleriniz neler?