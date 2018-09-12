Hurdaya Dönmüş Arabaları Şahesere Dönüştüren Mühendis

Litvanyalı bir mühendis, eskiyen ve hatta deyim yerindeyse hurdaya dönen otomobilinden sıkıldı.

Ve gecesini gündüzüne katarak çalıştı; köpükledi, boyasını değiştirdi, içini elden geçirdi. Nitekim sonunda da, ortaya bir 'şaheser' çıkardı...

Serüven, hurdaya dönmüş bir Mercedes CLK ile başlıyor.

Arabanın üzeri özel bir köpükle kaplanıyor.

Lakin köpüğü biçimlendirmek oldukça zor bir iş.

Tabii mühendis de, adeta Rönesans sanatçıları gibi titizlikle çalışıyor.

Ortaya yavaş yavaş bir şeyler çıkıyor.

Ancak hala yapılması icap eden işler var gibi görünüyor.

Bilhassa, ayrıntılara çok önem verilmesi gerekiyor.

O eski külüstür, gitgide güzelleşiyor.

Ortaya iyi bir eser çıkarmak adına olmazsa olmazlar; detaylar...

Detaylar...

Detaylar...

Geldik sonuç kısmına.

O kadar köpüğün boşuna sıkılmadığı, ince ince çalışıldığı çok belli.

Sizce de öyle değil mi?