Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, gelecekte araçlarda karşılaşabileceğimiz yeni fütüristik araç kokpitini tanıttı. Kokpit, günümüz teknolojilerinin bir üst sürümlerinin bir araya getirilmiş haliydi.

2021 yılına elektrikli otomobili Ioniq 5 ile damga vuran Hyundai, günden güne geleceğe dair konseptlerini tanıtmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tüm işlerin robotlar tarafından yapıldığı ‘yeni dünya’ konseptini gösteren şirket, bugün de gelecekte araçlarda yer almasını hedeflediği konsept kokpitini tanıttı.

Hyundai, Genesi ve Kia’nın parça ve hizmet kolu Hyundai Mobis tarafından geliştirilen yeni kokpit, ‘COMFI (Convenient & Comfortable, Optimized, Movable, Functional and Illuminated - Kullanışlı ve Rahat, Optimize Edilmiş, Hareketli, Fonksiyonel ve Işıklı’ ismiyle sunuldu. Peki bu fütüristik, uzay aracından çıkmış gibi duran kokpit neler sunuyor?

Her yerinden bir şey fışkıran yenilikçi kokpit:

Hyundai Mobis, elektronik kontrollerin sağlanabileceği dokunmatik kontrolcüye sahip olan bir orta konsol ve yolcu tarafında elektronik olarak açılıp kapanabilen bir masaya yer veriyor. Kokpitte yer alan ve muhtemelen pek çok ayarın kontrol edilmesini sağlayacak kontrol düğmesi ve kokpitteki ekranlar sağa ya da sola kaydırılabiliyor.

Kokpitin öne çıkan diğer özellikleri arasında araç kapalıyken gizlenen direksiyon simidi (artık simit değil, dikdörtgen), oynatılabilir kamera ekranları, tüm kokpiti apaydınlık yapan hoş tasarımlı ışıklar ve dönebilir üç hoparlörden oluşan bir ses sitemi bulunuyor. Kokpit, henüz yalnızca bir konsept olsa da burada gördüğümüz pek çok teknoloji aslında günümüzde de bulunuyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Hyundai ve Kia’dan benzer kokpitler bekleyebiliriz.