Honda'nın Türkiye'de Ürettiği İlk Motosiklet Olan Yeni PCX125'in Fiyatı Belli Oldu: İşte Özellikleri

Honda'nın Türkiye'de ürettiği ilk motosiklet olan yeni PCX125 ön siparişe açıldı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Honda, otomobillere ek olarak aynı zamanda motosiklet konusunda da en önde gelen firmalardan biriydi. Öyle ki Honda’nın motosikletleri son 11 yıldır Türkiye pazarında en çok terich edilen modeller olmayı başarmıştı.

Şimdi ise Honda, Türkiye’de üretilen ilk modeli olan PCX125 motosikletini resmen ön siparişe açtı, fiyatını açıkladı. Uzun yıllardır hayatımızda olan PCX125’in yeni versiyonu, İzmir, Aliağa’daki tesiste üretiliyor.

PCX125 fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

Model Fiyatı Honda PCX125 189.000 TL

Şehir içi kullanıma uygun olarak tasarlanan yeni PCX125 scooter, 6 Haziran 2026 itibarıyla ülkemizdeki yollarda olacak. 125 cc hacimli model, geleneksel bir scooter görünümüne sahip. Start/stop teknolojisiyle gelen model, 6.500 d/d’de 11,7 Nm tork ve 8.750 d/d’de 12,5 beygir gücü üretiyor.

100 km’de 2,1 litre yakıt tüketimi, 8,1 litre yakıt deposu, 385 km menzil gibi özelliklerle gelen PCX125, sol gidondaki arkadan aydınlatmalı dört yönlü geçiş anahtarı sayesinde Bluetooth kask kulaklığı üzerinden arama veya müzik dinleme gibi özellikler sunuyor. 30,4 litrelik geniş depolama alanıyla gelen model, optik kaplamalı 5 inç tam renkli TFT ekrana da sahip.