Hyundai ve Kia Motors'tan Apple'ın Otomobili İçin Açıklama

Bloomberg, Apple'ın otomobil projesi ile ilgili dikkat çekici bir açıklama daha yaptı. Kia Motors ve Hyundai yetkililerinin sözlerini içeren bu açıklamaya göre şirketler, otomobil projesi için Apple ile anlaşmadı. Yapılan açıklamalar, konuyu gizlemenin bir çabası gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesi, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Güney Koreli otomobil üreticisi Kia Motors arasındaki münasebetti. Edinilen bilgilere göre iki şirket, 3,6 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmış be bu anlaşma kapsamında da Kia Motors, Apple için otomobil üretimi yapacaktı. Üstelik bu görüşme, çeşitli kaynaklarca da doğrulanmıştı.

Bloomberg, hafta sonunda ilginç bir açıklama yaptı. Hyundai bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kia Motors'un yaptığı açıklamaların Apple'ı kızdırdığını bildiren Bloomberg, görüşmelerin bir süre durdurulmasına karar verildiğini söyledi. Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hyundai ve Kia Motors yetkilileri, kendilerini yalanlayan yeni bir açıklamada bulundular.

"Apple ile herhangi bir anlaşma olmadı"

Yine Bloomberg tarafından servis edilen bilgilere göre Kia Motors ve Hyundai, Apple ile otonom otomobil projesi için bir anlaşmaya varılmadığı açıklandı. Ancak Hyundai, otonom otomobillerle ilgili çeşitli şirketlerle görüşüldüğünü doğruladı. Bu açıklama, Apple'ın gerginliğini azaltmak için atılan bir adım gibi görünüyor. Ancak söylenen şeyler, kamuoyunu ikna etme konusunda yetersiz kalacak gibi görünüyor.

Yapılan açıklamalar, Hyundai'ın hisse senedi değerlerini yüzde 8,4, Kia Motors'unkini ise yüzde 15,3 oranında etkiledi. Ayrıca söz konusu açıklamaya inanacak olursa, Apple'ın otomobil projesinin geleceğinin hala meçhul olduğunu da söylemek gerek. Japonya merkezli Nikkei isimli bir gazetede yer alan bilgilere göre Apple, otomobil projesi için en az 6 şirketle görüşmelerini sürdürdüğünü beyan ediyor.