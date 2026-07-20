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Hyundai'nin ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

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Hyundai ÖTV'siz araç fiyat listesini derledik. Bayon, İ20 gibi modellerin ÖTV'siz fiyatı ne kadar? 2026 güncel Hyundai ÖTV'siz araba fiyatları...

Hyundai'nin ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar
Deniz Şen Deniz Şen /

İşte 2026 Hyundai ÖTV'siz araç fiyat listesi... Hyundai, geniş model yelpazesi ve farklı ihtiyaçlara hitap eden otomobilleriyle ÖTV muafiyeti kapsamında en çok tercih edilen markalardan biri oluyor. Hatchback, sedan ve SUV segmentlerinde sunduğu seçenekler sayesinde hem şehir içi kullanım hem de aile ihtiyaçlarına uygun birçok model bulunuyor.

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Bu içerikte Hyundai'nin ÖTV'siz araç fiyatlarını ve engelli ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek güncel modellerini inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Hyundai'nin ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar
Hyundai Kona

Hyundai ÖTV'siz araç fiyat listesi - 2026 Güncel

Model Liste Fiyatı Tahmini ÖTV Muafiyetli Fiyat
Hyundai i20 Jump Manuel (2026) 1.470.000 TL 840.000 TL
Hyundai i20 Jump DCT (2026) 1.639.000 TL 935.000 TL
Hyundai i20 Style DCT (2026) 1.676.000 TL 955.000 TL
Hyundai i20 Style GSR II-C DCT (2026) 1.691.000 TL 965.000 TL
Hyundai i20 Elite DCT (2026) Text 1.795.304 TL
Hyundai i20 Elite GSR II-C DCT (2026) 1.809.887 TL 1.035.000 TL
Hyundai i30 Comfort DCT (2026) 1.944.000 TL 1.110.000 TL
Hyundai i30 Prime DCT (2026) 2.250.000 TL 1.280.000 TL
Hyundai Bayon Jump Manuel (2026) 1.560.000 TL 890.000 TL
Hyundai Bayon Jump DCT (2026) 1.750.000 TL 1.000.000 TL
Hyundai Bayon Style DCT (2026) 1.760.666 TL 1.005.000 TL
Hyundai Bayon Style GSR II-C DCT (2026) 1.775.249 TL 1.015.000 TL
Hyundai Bayon Elite DCT (2026) 1.958.000 TL 1.120.000 TL
Hyundai Bayon Elite GSR II-C DCT (2026) 1.970.000 TL 1.125.000

Hyundai ÖTV muafiyetli araçlar:

Hyundai Kona

  • i20
  • i30
  • Bayon

Hyundai'nin ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan modelleri arasında i20, i30 ve Bayon yer alıyor. Kompakt hatchback yapısıyla dikkat çeken Hyundai i20, şehir içi kullanımda sunduğu pratiklik ve ekonomik motor seçenekleriyle öne çıkarken; Hyundai i30, daha geniş iç hacmi, yüksek konfor seviyesi ve zengin donanımlarıyla hem aileler hem de uzun yol yapan sürücüler için tercih ediliyor. SUV tasarımıyla dikkat çeken Hyundai Bayon ise yüksek sürüş pozisyonu, ferah yaşam alanı ve geniş bagaj hacmi sayesinde günlük kullanımda konfor ve kullanım kolaylığını bir arada sunarak markanın en çok ilgi gören modelleri arasında yer alıyor.

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