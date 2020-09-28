Hyundai'nin performansıyla süper spor otomobillere kafa tutacak olan aracı RM20e'nin prototipi gün yüzüne çıktı. Hyundai, yani aracıyla 3 saniyenin altında 0-100 km/s kalkış performansı vadediyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai’nin RM serisindeki en yeni spor otomobili olan RM20e, prototip versiyonuyla karşımıza çıktı. Önceki RM14, RM15, RM16 ve RM19 prototiplerinde olduğu gibi arkadan çekişli bir otomobil olarak karşımıza çıkan RM20e, buna karşın serinin ilk tam elektrikli otomobili oldu.

Gücünü dörtlü elektrik motoru sisteminden alan RM20e, sürücüye 596kW’lık muhteşem bir güç ve 960Nm’luk tork sunuyor. Araç, kaputun altındaki(!) bu muazzam güç ile 0’dan 100 km/s hıza üç saniyeden kısa bir sürede çıkabiliyor ve 200 km/s hıza ulaşması da yalnızca 9,88 saniye sürüyor. Dolayısı ile Hyundai RM20e prototipinin bir süper spor otomobil katili olduğunu söylemek mümkün.

Yeni RM20e, Hyundai'nin elektrikli otomobil serisinin amiral gemisi olacak

Yeni RM20e, Hyundai’nin sıfır emisyonlu otomobil serisi olacak N serisinde i20 N, i30 N, Veloster N ve Kona N'nin üzerinde serinin amiral gemisi olarak yer alacak. Hyundai Motor Group Ürün Başkanı Thomas Schemera, yeni RM20e ile ilgili yaptığı açıklamada yeni spor otomobilin Hyundai'nin elektrikli otomobil serisi isteğini açıkça gösterdiği ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre RM20e, 800V hızlı şarj destekli 60kWh’lık bir bataryaya sahip. Ne yazık ki bu batarya, bir süper spor otomobil performansı vadeden RM20e’nin uzun bir menzil sunmasına yeterli olmuyor. Bununla birlikte RM20e, bazı otomobil tutkunlarına tanıdık gelmiş olabilir. Zira araç, Veloster N modelinin gövdesine sahip.