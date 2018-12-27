Hyundai Santa Fe'ye Parmak İzi Okuyucu Geliyor

Hyundai Santa Fe'nin kilidi çok yakın bir zamanda tıpkı bir iPhone gibi parmak izi okuyucuyla açılabilecek.

Parmak izi okuyuculu telefonlar Motorola Atrix ile başlamış olsa da iPhone 5S'in kapasitif sensörleri ile birlikte piyasada ciddi bir biçimde furya halini almaya başlamıştı. Tıpkı Apple gibi Hyundai da bu alanda sektörün öncüsü olmayı planlıyor.

2019 yılından itibaren yollara inecek olan Hyundai Santa Fe'lerin bazı bölgelerdeki (ABD dahil) modellerinde parmak izi sensörü bulunacak. Parmak izi sensörüyle kapılar ve araç kilitlenip açılabilecek, ayrıca motor da başlatılabilecek.

Elbette güvenlik akla gelen ilk soru işareti oluyor. Hyundai, kurdukları sisteme çok güvendiklerini ve başka birinin aracınızı çalıştırabilme olasılığının 50.000'de 1 civarında olduğunu belirtti. Ancak Hyundai, birinin böyle bir işleme yelteneceğini dahi düşünmüyor: Nitekim bu sistemi aşmak, bir SmartKey'i hacklemekten bile daha zor.

Gelecek dönemlerde Hyundai, araç içerisindeki diğer kontrolleri de parmak izi sensörüne uygun hale getirmeyi düşünüyor. Diyelim aracınızı birine emanet ettiniz ama klima ayarları ile oynamasın istiyorsunuz; bu bölgedeki butonları parmak izi korumalı hale getirebileceksiniz. Gelecekte konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız.