Hibrit Motorlu Hyundai STARIA Türkiye'de: İşte Fiyatı

Hyundai, Türkiye'de de sevilen MPV modeli STARIA'nın hibrit motorlu versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Marka bundan sonra dizel motorlu STARIA satışı yapmayacak. Peki yeni versiyonun fiyatı ne kadar?

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Türkiye'deki ürün gamını bir kez daha genişletti. Şirket bu kez de sevilen MPV modeli STARIA'nın hibrit motorlu versiyonunu ülkemize getirdi. Fena sayılmayan bir fiyata satılacak otomobil, geniş aileleri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki yeni Hyundai STARIA'nın Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil, tüketicilere neler sunuyor? Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Hyundai STARIA Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6 T-GDI 225 HP, Hibrit Elite, Otomatik 1.895.000 TL

Oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olan Hyundai STARIA, incecik şerit LED destekli farlarla destekleniyor. Aracın arka kısmında ise dikey olarak yerleştirilmiş aydınlatmalar bizleri karşılıyor. Yana doğru açılan arka kapılar, araca kolayca binilip inilmesini sağlıyor. Bu arada; STARIA'nın dileyenler için ticari olarak da kullanılabileceğini belirtelim.

Hyundai'ın MPV'si, iç tasarımıyla da oldukça etkileyici. 4.2 inç boyutlu TFT LCD gösterge ekranına sahip olan otomobil, 10.25 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. STARIA, akıllı hız sabitleme kontrolü, ön çarpışma önleme asistanı, kavşak dönüş yardımcısı, şeritte kalma asistanı ve şerit takip sistemi gibi özellikleri standart olarak sunuyor.

STARIA, daha önceden Türkiye'de 2.2 litrelik dizel motor ile satılıyordu. Bu motor seçeneği artık bulunmuyor. Marka bunun yerine vergi avantajı da sunan 1.6 litrelik hibrit motor seçeneğini ülkemizde satacak.