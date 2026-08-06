KVKK, Hyundai Motor Türkiye'nin veri ihlaline uğradığını açıkladı. Kişisel bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği ifade edildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından paylaşılan resmi kamuoyu duyurusuna göre, Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ sistemlerinde bir veri ihlali meydana geldi.

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Otomobil devinin web uygulamasında yer alan bir SQL Injection güvenlik zafiyetinin kimliği belirsiz kişilerce istismar edilmesi sonucunda veri ihlalinin gerçekleştiği aktarıldı.

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Maksimum 422 kişi etkilendiği düşünülüyor

SQL Injection, saldırganların bir web uygulamasının veri tabanı sorgularına müdahale etmesine ve yetkisiz verilere ulaşmasına imkan tanıyan ciddi bir güvenlik açığı türü. Hyundai Türkiye, söz konusu sızıntıyı Hyundai Group Security Operation Center aracılığıyla ilk olarak 1 Ağustos 2026 tarihinde tespit etti.

Olayın tespit edilmesinin ardından süreç veri işleyen konumundaki üçüncü taraf firmaya aktarıldı. Hyundai Motor Türkiye'nin konuyu veri işleyen olarak hizmet veren Baltaş Eksen Seçme Değerlendirme Eğitim ve Org. Tic. A.Ş.'ye iletmesi üzerine, ilgili firma 3 Ağustos 2026 tarihinde ihlalin varlığını doğrulayarak resmî bildirimi gerçekleştirdi

Sızdırılan verilerden etkilenen hedef kitlenin şirket çalışanları ile çalışan adayları olduğu bildirildi. Ele geçirilen veriler arasında ad-soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı, şifre ve unvan bilgilerinin yanı sıra Hogan/BEYT değerlendirme sonuçları kapsayan kişilik envanteri verileri de yer alıyor. Kişi sayısının henüz netleşmediği vurgulanırken, bu sayının en fazla 422 kişi olabileceği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili resmi incelemeler KVKK nezdinde devam etmekte olup; durumdan etkilenen veya bilgi almak isteyen kişilerin [email protected] ile [email protected] e-posta adresleri üzerinden Hyundai Motor Türkiye ile doğrudan iletişime geçebilecekleri ifade edildi.