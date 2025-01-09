Hyundai, gelecek yıllarda kullanıma sunacağı yeni nesil kokpit tasarımını duyurdu. Aracın camını holografik görüntülerle uyumlu hâle getiren teknoloji, tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, BMW'nin yeni nesil kokpit tasarımının CES 2025'te duyurulduğundan bahsetmiştik. Bugün benzer bir duyuru, Hyundai'dan geldi. Şirket, dünyada ilk dediği kokpit teknolojisini duyurdu. Hyundai'ın yeni kokpit teknolojisi, aracın ön camını boydan boya kaplıyor ve holografik yansıtma yapabiliyor. Yani bu teknoloji, bir veya birkaç projektöre ev sahipliği yapıyor.

Hyundai'ın holografik kokpit teknolojisi için özel bir ön cam kullanıldı. Mühendisler, görüntünün en iyi şekilde yansıtılabilmesi için özel bir film kullandılar. Öte yandan; bu teknoloji sürücü tarafında iki alanı, yolcu tarafında bir alanı kaplayabilecek şekilde de kullanılabilecek. Tüm bunlara ek olarak; Hyundai'ın yeni teknolojisinde konuma göre gerçek zamanlı yansıtma yapabilen 3D haritalı navigasyon sistemi de bulunacak.

Hyundai'ın yeni kokpiti böyle görünüyor

Yeni kokpitle ilgili açıklamalarda bulunan isim, Hyundai mühendislerinden Dr. Minho Shin oldu. Shin, geliştirdikleri bu teknoloji ile modern otomobillerdeki ana bilgi-eğlence ekranlarının daha da zenginleştirileceğini söyledi. Bu açıklama; Hyundai'ın yeni kokpitinin bulunduğu otomobillerdeki yolcuların, kendi taraflarındaki ekrana bir şeyler yansıtabilecekleri anlamına geliyor. Tabii tüm bu özelliklerin yasal düzenlemelere uygun olup olmayacağı da şimdilik belirsiz.

BMW'nin yeni nesil kokpitine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz:

Hyundai tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil kokpitler, 2027 yılı itibarıyla seri üretim aşamasına gelecekler. Bu da bu teknolojiyi en erken 2028 yılında göreceğimiz anlamına geliyor. Bu noktada BMW'nin daha ileride olduğunu belirtelim. BMW'ye göre yeni nesil kokpitler, gelecek yıl itibarıyla kullanıma sunulacaklar.