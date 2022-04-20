Dün sürpriz bir şekilde göz altına alındığı ve tutuklandığı açıklanan İbrahim Haskoloğlu'nun verdiği ifade ortaya çıktı. Haskoloğlu, ifadesinde e-Devlet iddialarını paylaşmadan önce yetkililerle iletişime geçtiğini, olumsuz bir dönüş almadığını bildirdi.

Sosyal medyada anlık haber paylaşımı yapan ve 500 binden fazla takipçisi olan İbrahim Haskoloğlu’nun dün sürpriz bir şekilde gözaltına alındığı açıklanmıştı. Pazartesi gecesi saat 11’de evine baskın düzenlendiği ifade edilen Haskoloğlu’nun evinde arama yapılmış, daha sonra kendisi göz altına alınmıştı.

Bunun ardından dün ilerleyen saatlerde Haskoloğlu’nun avukatı bir paylaşım yaparak İbrahim Haskoloğlu’nun tutuklandığını açıklamıştı. ‘Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak’ suçundan tutuklandığı belirtilen Haskoloğlu’nun verdiği ifade bugün ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı ile görüştü, haber konusunda olumsuz bir dönüş almadı

Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre e-Devlet’teki veri sızıntı iddialarıyla gündeme gelen İbrahim Haskoloğlu, haberi paylaşmadan önce İletişim Başkanlığı’na bilgi verdiğini, haberi yapmaması konusunda olumsuz bir yanıt almadığını ifade etti.

Haskoloğlu, savcıya verdiği ifadede elindeki bilgileri devlet kurumlarıyla paylaştığını fakat hiçbir şekilde cevap alamadığını da açıkladı. Ayrıca elindekileri Mahir Ünal, Mustafa Şentop, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile paylaştığını da bildirdi. Bunun ardından Mahir Ünal’ın kendisinden numarasını istediğini aktaran Haskoloğlu, İletişim Başkanlığı’nın kendisini aradığını paylaştı.

Haskoloğlu, İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililerin bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletmesini istediğini ve bu bilgileri EGM ve MİT'e ayrı ayrı yolladığını belirtti. Başka haber sitelerinde benzer haberlerin yayınlandığını görünce yaşadıklarını haberleştirdiğini aktardı. Yine bu konuda da, yaşadıklarını haberleştirmesinin sorun yaratıp yaratamayacağına dair İletişim Başkanlığı'yla görüştüğünü, yetkililerin kendisine olumsuz bir dönüş yapmadıklarını ekledi.

Yemeksepeti olayında da yetkililerden dönüş yapılmamış

Haskoloğlu, Yemeksepeti’ndeki veri skandalı olayına da geri dönüş yaparak o zaman haberi paylaştıktan sonra bilgisayar korsanlarının kendisine ulaştığını söyledi. Açıklamasının devamında bu kişilerin paylaştıkları veriler konusunda EGM ve SİBER hatlarını arayarak bilgilendirmek istediğini fakat kendisine geri dönüş yapılmadığını bildirdi.

e-Devlet iddialarını sizlerle böyle paylaşmıştık:

Yemeksepeti skandalını anlattığımız video: