İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda Hız Sınırı Artacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız limitinin artacağı yönünde açıklamalar yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, 12 yaşında bir trafik kazası geçirerek bağırsakları zarar gören ve organ nakli bekleyen, daha sonra ise 20 yaşında hayatını kaybeden Gizem Kılıç'ın yaşamını anlatan Soylu, Gizem Kılıç'ın trafik mağduru olduğunu fakat istatistiklere bile geçmediğini vurguladı. Süleyman Soylu sözlerine şöyle devam etti: "Belki o kazayı o zaman ana haberlerde duymuşuzdur. Belki yaralı kurtulduğunu duyunca 'Neyse ki ölüm olmamış.' demişiz veya sadece bir-iki yaralı var diye farkına bile varmamışızdır. Kaza sonlanmamış, devam etmiş. Aslında hiçbir kaza, enkazı kaldırılsa dahi, Allah göstermesin, hayatını kaybedenler defnedilse, yaralılar hastaneye kaldırılsa dahi bitmez. O kaza hiç bitmez. Dramları, travmalarıyla bizi kemirmeye, üzmeye devam eder"

Bakan Soylu, trafik düzenlemeleri hakkında da konuştu. Ortalama hız koridoru uygulamasının başladığı andan itibaren bir yıllık verilere bakıldığında araç sayısı yüzde 26 artmasına rağmen, trafik kazalarının yüzde 7, ölümlerin ise yüzde 6 azaldığına dikkat çekti. "Emniyet Genel Müdürümüz, daire başkanlarımız ve bakan yardımcılarımızla bunu biraz daha izleyeceğiz. Şu anda otoyolda hız sınırı 132 kilometre, maksimum sınır. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki bu hız sınırını 20-25 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Buradaki regülasyonu iyi sağlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hızı 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137.5 kilometrelik bir banda taşımaya çalışacağız." diyerek otoyollarda hız sınırının artacağı sinyallerini verdi.