Seyahat Kısıtlaması Hakkında Genelge Yayınlandı

İçişleri Bakanlığı, 28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından seyahat kısıtlaması hakkında genelge yayınladı. Genelgeye göre şehirler arası seyahat, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra yapılabilecek.

Geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan önlemlerin yavaş yavaş kaldırılacağına işaret eden yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 Haziran itibariyle kafe ve parklar gibi birçok yerin yeniden hizmete açılacağını duyurdu.

Aynı açıklamaları sırasında Cumhurbaşkanı, koronavirüsün ilk günlerinden beri sınırlandırılan şehirler arası ulaşım hakkında da açıklama yaptı. Erdoğan, yine 1 Haziran itibariyle şehirler arası ulaşımdaki kısıtlamaların kalkacağını söyledi. O açıklamaların ardından bugün, İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı.

Seyahat kısıtlaması kalkıyor:

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre şehirle rarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak yolculuklarda artık seyahat izin belgesi alma zorunluluğu olmayacak. Genelgede 14 il ile Zonguldak iline uygulanan seyahat kısıtlamasının 31 Mayıs Pazar saat 24.00’dan sonra sonlandırılması, şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

biletlemeler yapılacak. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24.00’dan sonra sonlandırılacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak , konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.