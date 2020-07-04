DiRT 5, PlayStation 5’te 120 FPS’yi Destekleyecek

PS resmi dergisine göre DiRT 5 geliştirme direktörü Rob Karp, oyunun yeni nesil Sony oyun konsolu PlayStation 5’te 120 FPS’yi destekleyeceğini açıkladı. Oyunun Xbox Series X’te 120 FPS desteklediği zaten biliniyordu.

Konsol oyuncuları ile bilgisayar oyuncuları arasındaki tartışmalarda sık sık gündeme gelen FPS (Saniyelik görüntü sayısı) konusunda artık konsol oyuncularının da altta kalmayacağını müjdeleyen konsollara bir güzel haber de DiRT serisinden geldi.

Resmi PlayStation dergisinin, serinin geliştirme direktörü Rob Karp’a dayandırdığı bilgilere göre yeni oyun DiRT 5, Sony’nin yeni konsolunda 120 FPS’i destekleyecek. Rob Karp, “PS5 performansı 120 FPS opsiyonunu sunabileceğimiz anlamına geliyor. Her bir karenin ne kadar önemli olduğunu bilen sürücülerimiz için heyecan verici olacak.” dedi.

DiRT 5 konsolları sonuna kadar kullanacak

DiRT 5’in resmi çıkış tarihi Ekim 2020 olarak belirtilmişti. Serinin yeni oyununda yeni özellikler, yeni fikirler ve DiRT 5’i off-Road yarışları için standardı belirleyen yapım haline getirmeyi amaçlayan değişiklikler var. Oyun her yarışta yeni bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Gelen haberlere göre oyun Xbox Series X konsolunun özelliklerini sonuna kadar kullanacaktı. Smart Delivery adlı oyunların yeni konsola yükseltilerek aktarılmasını sağlayan hizmete dahil olan oyun, 4K çözünürlükte 60 FPS görüntü verebiliyor. Daha düşük çözünürlüklerde ise 120 FPS’e kolaylıkla erişebiliyor.

DiRT 5 9 Ekim’de geliyor

Geliştiricilere göre DiRT 5, “dünyadaki en ikonik rotalarla” gelecek. Şimdiye kadarki en hırslı DiRT oyunu olarak tanımlanan yeni yapımda, hikaye odaklı bir kariyer modu bulunacak. Oyunculara araçlarını kişiselleştirmeleri için pek çok yeni özellik de sunulacak.

Codemasters, yeni versiyonda oyun içinde şimdiye kadarki en geniş araç seçkisini sunmayı amaçlıyor. DiRT 5’te yolların tozunu atacağımız araçlar arasında kamyonlar, GT araçları gibi farklı alternatifler yer alıyor.

DiRT 5, şu anda ön siparişe açık durumda. Oyunu erkenden alırsanız, oyun içerisinde bir Ford F-150 Raptor PreRunner sahibi oluyorsunuz. Ayrıca Amplified Edition versiyonunu tercih ederseniz oyuna 3 gün önce erişebiliyorsunuz. Erken siparişte Ariel Nomad Tactical, Audi TT Safari ve VW Beetle Rallycross’a da sahip oluyorsunuz. Oyun içinde de kredi ve tecrübe puanı kazancınız artıyor.