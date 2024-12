Yeni nesil e-ticaret altyapısı ikas, yapay zekâ ile üretilen yeni reklam kampanyasını yayımladı.

Yapay zekanın sektörleri dönüştüren etkisine son örnek, Türkiye'den geldi. Türk televizyonlarında ilk kez, dublajdan görsel üretimine kadar pek çok aşamasında yapay zeka araçlarının kullanıldığı bir reklam kampanyası yayımlandı. Yeni nesil e-ticaret altyapısı ikas’ın imzasını taşıyan üç filmlik reklam kampanyası, yapay zeka teknolojilerinin iletişimde ne kadar büyük bir rol oynayabileceğini gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan ikas Pazarlama Müdürü Çağrı Menteş, “Hızlı ve kullanıcı dostu yeni nesil e-ticaret altyapısıyla her ölçekten şirket için e-ticarette işleri kolaylaştıran ikas, yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan televizyon reklamlarıyla iletişimde de yeni nesli temsil ettiğini ve inovasyonu takip ettiğini kanıtladı” dedi.

Dublajdan görsel üretimine, tüm aşamalarda yapay zeka kullanıldı

Üç filmden oluşan reklam kampanyasında, dublajdan görsel üretimine kadar farklı prodüksiyon süreçlerinin her aşamasında yapay zeka teknolojisinden yararlanıldı. Filmlerde, farklı grupları temsil eden ikas kullanıcıları, sattıkları ürünlerden oluşan görsel evrenlerde tasvir edildi. “Sen de tüm dünyaya satış yap!” söyleminin vurgulandığı reklam filmlerinde, ikas ile dünyanın dört bir yanına satış yapmanın kolaylığına dikkat çekildi.

Yenilikçi teknolojilerle hem e-ticaret sektörüne hem de iletişim ve pazarlamaya öncülük ettiklerine inandıklarını vurgulayan ikas Pazarlama Müdürü Çağrı Menteş, “Yapay zeka teknolojilerini uzun zamandır pazarlama faaliyetlerimizin çeşitli alanlarında kullanıyoruz. Ek olarak, bir cesaret örneği göstererek ilk kez televizyon mecrası için yapay zeka destekli reklam filmimizi ürettik. Kendi kreatif ekibimizle, normal koşullarda büyük prodüksiyonlar gerektiren üç filmlik bir reklam kampanyasını, şirket bünyemizde üretmeyi başardık. Filmleri son haline getirene kadar 8 farklı yapay zeka aracıyla 1920 statik görsel, 164 video ürettik. Bu görsel paleti işleyerek bizi mutlu eden bir sonuca ulaştık. Kullanıcılarımızın başarı hikâyelerinden ilham aldığımız kampanyamızda, dünya çapında satış yapmanın kolaylığını gerçekliği yüksek yapay zeka üretimleriyle anlatmaya çalıştık.” dedi.

Herkesin, her yerden, her zaman satış yapabileceği bir dünya

Kurulduğu günden bu yana ikas’ın e-ticarette ihtiyaç duyulan özellikleri ek ücretler ve sürpriz masraflar olmadan sunan yeni nesil bir ticaret altyapısı olduğunu vurgulayan Çağrı Menteş, "Türk televizyonlarında bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu reklam kampanyasıyla, ikas’ın sunduğu teknolojik altyapının ne kadar güçlü ve kullanıcı dostu olduğunu vurguluyoruz. Metinden görsele, animasyondan seslendirmeye her aşamada farklı bir araç kullanıp birbiriyle uyumlu bir kompozisyon çıkardık. Reklam filminde de vurgulamaya çalıştığımız gibi; herkesin, her yerden, her zaman satış yapabileceği bir dünya hayal ediyoruz ve bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Yenilikleri izlemeye ve hem e-ticarette, hem de iletişim çalışmalarımızda bu yeniliklere yer vermeye devam edeceğiz.”

En hızlı büyüyen ve en kolay kullanılan e-ticaret altyapısı

Hızlı ve yenilikçi altyapısıyla her ölçekten şirkete hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan e-ticaret sitesi kurup dünyaya satış yapma olanağı sunan ikas; geliştirdiği otomasyon teknolojileri, pazarlama araçları ve kullanıcı odaklı altyapısıyla küresel çapta da ses getiriyor. Nisan 2024'te Seri A yatırım turunda 20 milyon dolar yatırım alan girişim, saygın iş yazılımı ve hizmeti inceleme platformu G2 tarafından en hızlı gelişen ve en kolay kullanıma sahip e-ticaret altyapısı olarak ödüllendirildi. Eyüpspor ve Basketbol Süper Ligi sponsorluklarını da geçtiğimiz aylarda duyuran ikas, eylül ayında da şirket kadrosunu kullanarak ürettiği reklam kampanyasıyla adından söz ettirmişti.

ikas'ın yeni reklam filmleri: