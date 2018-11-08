İki Arkadaş, Kripto Para Yatırımcısı Arkadaşlarını Gasp Etti

Manhattan'da kayıtlara geçen olaya göre iki arkadaş, evine gittikleri bir başka arkadaşlarından kripto para almak adına şiddet kullandılar.

Mahattan'da dört genç adam, alkol aldıkları bir gece arkadaşları Nicholas Truglia'nın evine gittiler. İşkence ettikleri arkadaşlarından zorla kripto para hesap bilgilerini alan grup, daha sonra yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre alkollü içecek tüketen Touglia ile beraber eve gelen David Leica, Steven Dorn, Chris David ve Stephen Orso, Touglia'ya bilgilerini vermesi için işkence ettiler. Kafasını banyo küvetine batırıp yumrukladıkları, sıcak mum attıkları Touglia'nın bilgisayarını da alıp evi terk eden grup güvenlik kameralarına yakalandı.

Truglia, sabah kalktığında bilgisayarının, iki telefonunun ve kripto paralarının bulunduğu cihazın çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Ertesi gün, Truglia'nın çalınan iPhone'unun izi şüphelilerden birinin evine kadar takip edildi.

Leica ertesi gün telefonu ve macuna bulanmış laptopu bir UBER ile Truglia'ya göndermiş.

Oldukça zengin oldukları gözlenen ve Instagram paylaşımlarında yıldızlarla beraber, lüks içinde poz veren gençlerin avukatı ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu, Truglia'nın iyiliği için eşyalarını aldıklarını ve Truglia'nın da suçlamaların yalan olduğunu kabul ettiği bir videosunun bölge savcısına gönderildiğini söyledi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve ikinci dereceden gaspla suçlanan gençlerin bir sonraki davası ise 14 Mart'ta görülecek.