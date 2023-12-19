GTA 6 hayranları, oyunun ilk fragmanından ve afişinden çıkarımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak bir reddit kullanıcısı, oyunun yayımlanan ilk afişinde arabanın üzerindeki mermi deliklerini kullanarak oyunun sonraki videosunun çıkış tarihini tahmin etmeye çalıştı.

150 milyondan fazla izlenen ilk fragmanı ve yayımlanan tek resmî görseliyle GTA 6, oyun dünyasına bomba gibi düştü. Oyunun çıkışına daha iki yıla yakın bir zaman olsa da GTA hayranları, fragmanı ve afişi adetâ piksel piksel inceleyerek oyuna dair ipuçları ve göndermeler bulmaya çalışıyor.

Bir reddit kullanıcısı olan 27guy, r/GTA'da yaptığı paylaşımda oyunun bir sonraki fragmanının eylül ayında gelebileceğini iddia etti. Bu iddiasının temelinde ise afiş görselinde yer alan otomobilin yan tarafında yer alan kurşun delikleri yer alıyor. Bu kurşun deliklerini, görme engelliler için geliştirilmiş olan Braille Alfabesi ile eşleştiren kullanıcı, yeni fragmanın eylül ayında geleceğini öne sürdü.

Kurşun deliklerinden fragman tahmini

Görsele baktığımızda mermi deliklerinden yapılan çıkarımda 1 ya da A olabilecek desenin kırmızı kare içinde olduğunu görüyoruz. Turkuaz karede ise 9 ya da I harfi olabilecek desen göze çarpıyor. Siyah karede ise "daha" anlamına gelen "more" sözcüğünü ya da M harfini görebiliyoruz. Yani elimizde farklı kombinasyonlar bulunuyor. Kullanıcı bu durumu, ikinci fragmanın eylül ayında geleceğine yoruyor.

Rockstar bu türden göndermeler yapmayı seven bir firma. Bununla beraber desenlerden "AMI", "A more I" (Daha fazla ben gibi bir çevirisi oluyor), 1M9 gibi çıkarımlar da yapmak mümkün. Yine de Rockstar burada bir mesaj gizlediyse, bu mesajı çözmeye en yakın olan kişinin de bu reddit kullanıcısı olduğu bir gerçek.