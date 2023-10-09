İkinci nesil Apple Vision Pro'nun yolda olduğu, ilk neslinden ne gibi özelliklerle donatılacağı ortaya çıktı. Apple, ikinci nesil gözlükte en çok da göz rahatsızlığı olanları memnun edecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinlikleri kapsamında Vision Pro olarak isimlendirdiği artırılmış ve sanal gerçeklik başlığını tanıttı. Uzun zamandır konuşulan ürün, Apple'ın en pahalı ürünlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Ürün henüz piyasaya sürülmemiş olsa da Apple'ın ikinci nesil Vision Pro için çoktan çalışmaya başladığını gözler önüne seriyor.

Deneyimli Apple analisti Mark Gurman, Power On bülteninin bu hafta yayınlanan sayısında, Apple ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, ekiplerine yeni nesil başlık için talimat verdi. Ancak bundan ötesi de var. Apple'ın ikinci nesil sanal ve artırılmış gerçeklik başlığındaki bazı yenilikler de gün yüzüne çıkmış durumda.

Daha küçük ve daha hafif olacak

Mark Gurman, ikinci nesil Apple Vision Pro'da en önemli yeniliğin boyut ve ağırlıkla ilgili olacağını iddia etti. Yapılan açıklamaya göre yeni nesil gözlük, ilk nesle kıyasla önemli ölçüde hafif ve küçük olacak. Hatırlayan okurlarımız vardır; Apple Vision Pro'yu deneyen ilk isimler, gözlüğün hayli ağır ve yorucu olduğunu söylemişlerdi. Kullanıcılar, ikinci nesilde bu sorundan büyük oranda kurtulacaklar gibi görünüyor. Ayrıca yeni bir kulaklık tasarımı da ikinci nesil gözlükte karşımıza çıkacak.

Görme sorunu yaşayanlar için de yeni bir çözüm üretilecek!

Apple, birinci nesil Vision Pro'da görme rahatsızlığı bulunan insanlar için önemli bir adım atmadı. Günlük hayatında gözlük kullananlar için üretilen çözüm, Carl Zeiss iş birliğinde yatıyordu. Bu bağlamda; Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü ile uyumlu, reçeteli lensler üretilecek. Kullanıcılar, bu lenslere perakendeciler üzerinden ulaşacaklar. Ancak ikinci nesil Vision Pro'da daha farklı bir yöntem uygulanabilir. Mark Gurman'a göre Apple, ürünleri fabrika çıkışından reçeteli lenslerle satışa sunacak. Yani göz rahatsızlığı olan tüketiciler, kendilerine özel bir gözlük sipariş etmiş olacaklar.

Apple Vision Pro'nun özelliklerini anlattığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: