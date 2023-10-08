Meta, Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro'ya rakip olabilecek bir ürün geliştirmeyi hedefliyor. Vision Pro'ya nispeten daha ucuz olacağı düşünülen AR gözlükte, tahminler kulaklık ve kontrol kolunun olmayacağı yönünde.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, bu sene haziran ayında sanal gerçeklik gözlüğünü "Apple Worldwide Developers Conference" etkinliğinde tanıttı. Apple'a göre Vision Pro sayesinde, dijital ortam ile gerçek dünya birleşiyor ve onu "Uzaysal Bilgisayar" olarak tanımlıyor. 2024'ün başlarında satışa çıkacağı bilinen Vision Pro, henüz piyasada yokken rakip kazanmayı başardı. Bunlardan biri de Meta.

Meta, bu hafta satışa sunulacak olan sanal gerçeklik gözlüğü Quest 3'ün devamı niteliğinde bir ürün geliştirmeyi hedefliyor. VR dünyasına farklı bir giriş yapmak isteyen Meta'nın, geliştireceği AR gözlüğünde Vision Pro'dan ilham alacağı düşünülüyor.

Meta'nın AR gözlük planları, Vision Pro'nun tanıtılmasından sonra değişmiş gibi gözüküyor.

Görsel: Meta Quest 3 sanal gerçeklik gözlüğü, WIRED.

Meta, sanal gerçeklik gözlüğü piyasasında sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor. Şirketin daha önce satışa sunduğu Quest Pro ve Quest 2 sanal gerçeklik gözlükleri çeşitli eleştirilere maruz kalsa da şimdilerde Quest 3'ü satmaya hazırlanıyor. Ön siparişe açılan Quest 3'ün ön sipariş fiyatı ise 499 dolar olarak belirlendi.

Ancak Vision Pro'nun tanıtılması, Meta için işleri bozmuş gibi görünüyor. Meta'nın gelecek yıl tanıtılması düşünülen AR gözlüğü, Vision Pro'dan daha düşük bir fiyattan satışa sunulacak. Meta, bunu da kulaklık ve kontrol kolu eklemeden maliyeti düşürerek yapacak.

Bir Meta çalışanına göre şirket Apple'dan korkma seviyesine ulaşmış durumda.

Bloomberg'ün Power On haber bültenine konuşan Mark Gurman, Meta'nın artık Apple'dan korkma derecesine geldiğini belirtti. Bu bilgi ise, Meta'da çalışan birine ait. Şirketin AR gözlükler konusundaki planları değişmiş durumda. Şirketin meta verilerden uzaklaşıp AR gözlüklere odaklanmasını da Apple'a bir başkaldırı olduğunu söylüyor.

Meta'nın Quest 3'ü, Vision Pro'nun maliyetinden yüzde 15 daha az ve kullanıcılara daha konforlu bir kullanım vadediyor. Ancak şirket, ilerleyen dönemlerde kulaklık ve kontrol kollarını ortadan kaldırıp, AR gözlüğü sadece el ve göz hareketleriyle kontrol etmeyi hedefliyor.

Her iki şirket de farklı kulvarlarda başarısını gösteriyor. Meta eğer Apple'a rakip olacaksa, AR gözlük konusunda büyük yatırımlar yapması gerekiyor.