“Denizden babam çıksa yerim” diyenler burdaysa, onlara kötü bir haberimiz var. Ne yazık ki iklim değişikliği, deniz ürünleri tüketimini neredeyse 2 kat daha riskli hâle getiriyor.

"İklim değişikliği ile deniz ürünlerinin ne ilgisi var?" diyebilirsiniz. Ancak bu noktada ciddi tehlikeler söz konusu.

Gelin, açıklayalım.

İklim değişikliklerinin etkileri, gıda da dahil olmak üzere maalesef birçok endüstriye yayılır.

Öyle ki yükselen sıcaklıklar, son yıllarda milyarlarca dolar değerindeki mahsül kaybına neden oldu. Şimdilerde çeşitli deniz ürünleri de tehdit altında.

Ayrıca Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin yeni bir raporu, ısınan okyanus sıcaklıklarının, balık tüketicilerini et yiyen bir bakteriyi yutma riskine soktuğu konusunda uyarıyor.

Bahsedilen bu bakterinin ismi ise Vibrio.

Çiğ ya da az pişmiş deniz ürünleri tüketmek, bakteriyel enfeksiyona sebep olabilir ve çoğunlukla antibiyotiklerle tedavi edilebilir olsa da semptomları oldukça rahatsız edici ve dayanılması güçtür.

Bu bakteri; sepsis, ishal, kusma, ateş, dokuyu tahrip eden kabarcıklar ve hatta ölüme bile sebep olabilir. Vibrio, nadir görülse de ABD’nin deniz ürünlerinin sebep olduğu ölümlerin %95’lik kısmını oluşturur.

Bu bakteri, sıcak ya da ılık sularda gelişir. Ek olarak küresel ısınma sebebiyle okyanus sıcaklıklarının artmaya devam etmesiyle bu bakterinin balıklarda görülme ve insanlara geçme oranlarında artış beklenmekte.

Ayrıca Vibrio bakterisinin yanı sıra endişe kaynakları arasında cıva zehirlenmesi de bulunmakta.

Çünkü cıva, yüksek miktarlarda yendiğinde, toksik metal kafa karışıklığına ve çevresel görüş ve koordinasyon kaybına neden olabilir. Aslında son yıllarda emisyonlar azalsa da cıva oranı fazlalığı, iklim değişiklikleri sebebiyle balıklarda daha yaygın görülmeye başladı.

Öte yandan küresel ısınma, deniz ürünlerindeki cıvanın artışına katkıda bulunan tek insan yapımı sorun değil. Bunun yanında aşırı avlanma da bir diğer endişe kaynakları arasında.

Özetle deniz ürünlerindeki Vibrio bakterisi ve cıva oranı hâlihazırda zaten oldukça tehlikeli. Bir de üzerine iklim değişikliklerinin eklenmesi, bu tehlikeyi daha da artırır durumda.

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