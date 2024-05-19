Alper Çağlar imzası taşıyacak yıllardır beklenen Göktürk üçlemesinin ilk filmi "İlk Göktürk"ün çekimleri yakın zamanda başlamıştı. Bugün ise filmden görseller paylaşıldı.

Börü ve Dağ serisi gibi başarılı yapımlarıyla tanıdığımız Türk sinemacı Alper Çağlar, bundan yıllar önce “Göktürk üçlemesi” olarak adlandırılan büyük bir projeyle karşımıza çıkacağını duyurmuştu. Üç filmden oluşacak bu serinin ilk filminin çekimleri, COVID pandemisi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ertelenmişti.

Ancak geçtiğimiz aylarda “İlk Göktürk” ismine sahip olacak yapımın çekimlerinin nihayet başladığı duyuruldu. Şimdi ise filmden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak ilk görseller paylaşıldı.

Çekimleri devam eden İlk Göktürk filminden paylaşılan görseller:

Alper Çağlar, kendi sosyal medya hesabı üzerinden İlk Göktürk filminin görüntülerini bizlerle buluşturdu. Yüzüklerin Efendisi’ni andıran tarzdaki görüntülerden, filmde bizi neler bekleyeceğine küçük bir bakış atabiliyoruz. Oldukça iyi göründüğünü belirtmek gerek. Kullanıcılardan gelen yorumlar da bu şekilde. Görsel şölen yaşatacak bir film olacağı anlaşılabiliyor.

Göktürk filmleri, “İlk Göktürk”, “Kırk Göktürk” ve “Son Göktürk” olmak üzere üç filmden oluşacak. Alper Çağlar, yapımların hem yönetmenliğin, hem senaryosunu hem de yapımcılığını üstleniyor. Oyuncular arasında Arif Diren, Cengiz Coşkun, Murat Serezli, Esra Kılıç, Robert Maaser, Hakan Karahan, Mert Öcal, Selçuk Gülderen ve Dulguun Odkhuu gibi isimler var.

Filmlerin konusu hakkında henüz pek bir detay bulunmasa da izleyenleri Göktürk dönemine götüreceğini biliyoruz. Türk tarihi ve mitolojisinden olay, karakterler ve motifleri bu üçlemede göreceğiz. Çekimleri hâlâ devam eden İlk Göktürk filminin ne zaman çıkış yapacağı henüz belli değil. Alper Çağlar daha %15'inin yeni biteceğini söylüyor. Yani çıkışına daha bayağı bir süre var.

300 dakika civarında olacak filmin, ilk 90 dakikası “İlk Göktürk: Önsöz” ismiyle vizyondan üç ay önce BluTV’de yayımlanacak. Sinemada ise uzun metraj olarak tamamı gelecek.

Paylaşılan görsellerin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz: