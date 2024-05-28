Destiny 2 ve Halo 3'ün geliştiricisi Bungie, Phoenix Digital'e açtığı hile davasını kazandı. Dava, emsal niteliği teşkil etmesi açısından oldukça önemli.

Video oyun dünyası için tarihe geçecek nitelikte bir gelişme yaşandı. Destiny 2 ve Halo 3'ün geliştiricisi olan Bungie, geliştirdiği hileler nedeniyle Phoenix Digital isimli şirkete açtığı davayı kazandı. Bungie, bu dava kapsamında 63 bin 210 dolar tazminat alacak. Evet, bu para çok da önemli bir miktar değil ancak davanın kendisi, emsal niteliği taşıması açısından önemli.

Oyun geliştiricilerin hileler nedeniyle davalık olmaları, çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Çünkü oyunlarda hile kullanmak veya oyunlar için hile geliştirmek, hiçbir ülkede yasa dışı değil. Ancak Phoenix Digital, işi biraz kompleks boyuta taşıdı. Tersine mühendislik yöntemleri uygulayarak Destiny 2'nin kodlarına erişen bilgisayar korsanları, Bungie'nin telif haklarına aykırı davrandılar. Hâl böyle olunca da davanın kaybedilmesi kaçınılmaz oldu.

Phoenix Digital, karara itiraz edeceğini açıkladı

Bungie, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Phoenix Digital, konuyla ilgili açıklamasında karara itiraz edeceklerini açıkladı. Şirketin, bu itiraz için nasıl bir argüman sunacağı şimdilik belli değil.

Geçmişte Activision, Riot Games ve Epic Games, çeşitli nedenlerden ötürü hile geliştiren firmalara dava açtılar. Hatta Activision, 3 milyon dolar tazminat ödemesi aldı. Ancak bu davalar, doğrudan oyun hileleri üzerinden açılan davalar değildi. Bungie ise doğrudan hile davası açmış ve bu davayı kazanmış oldu. Bakalım emsal niteliğindeki bu dava, video oyun dünyasını nasıl etkileyecek...