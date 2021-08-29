Dünyanın İlk Taşınabilir MRI Cihazı Geliştirildi

Hastalıkların teşhisinde ve tedaviye verilen cevapların incelenmesinde kullanılan MRI cihazları bir taraftan da ameliyat gerekmeden organları, iskelet sistemini ve diğer bölümleri incelemeye imkan sağlıyor. Oldukça büyük olan MRI cihazlarını görmeye alışmıştık. Şimdi taşınabilir olanı karşımızda.

Vücudun içinde olan ve dolayısıyla dışarıdan gözlemlemenin zor olduğu tedavilerde veya hastalıklarda MRI cihazlarından yardım alınır. Bu bağlamda söz konusu cihazlar sayesinde hem bir hastalığın seyri hem de hastanın tedavi etkinliği izlenebiliyor. Bunun için manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılıyor.

15 ile 90 dakika arası süren bir işlemin ardından kalktığınız bu makine, tahmin edebileceğiniz üzere sağlık çalışanlarının işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Fakat bu adeta hayat kurtaran makinelerin bir de dezavantajı bulunuyor. Taşınabilir olmamaları şeklinde gösterebileceğimiz bu dezavantaj, ortaya çıkacak olan yeni taşınabilir MRI cihazıyla ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Karşınızda taşınabilir MRI cihazı:

Portable Point-of-Care MRI adlı makine, herhangi bir yerde hastalara MR çekimleri yapabilecek. Bunun yanında tekerlekleri sayesinde istenildiği gibi hareket ettirilebilen makine, alışık olduğumuz MRI cihazlarından 10 kat daha hafif ve 20 kat daha az masraflı olurken öte yandan 35 kat daha az enerji harcayacak.

Cihazı geliştiren ekip, cihazın güvenilirliğini göstermek için birkaç test de gerçekleştirdi. Beyninde anormal hareketler olan 30 hastaya yapılan MRI testlerinden 29 tanesini doğru tespit eden cihaz, 144 hasta üzerinde felç konusunda denendiğinde de yüzde 80 doğruluk oranı gösterdi.

Cihazın büyük MRI makinelerine sermaye yetiştirme imkânı bulunmayan yerlerde yüzlerce hayat kurtarabileceği kesin. Alışık olduğumuz prize takılarak kullanılabiliyor olması ve dolayısıyla hasta yatağının hemen yanında kullanılabilmesi, bu gibi yerlerde cihazı daha pratik kılacaktır. Çalışmanın sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.