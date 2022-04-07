Twitter kurucusu Jack Dorsey'in paylaştığı ve "Twitter tarihinin ilk tweeti" olan metin, 1 yıl önce NFT olarak satıldıktan sonra yeniden satışa çıktı. Tweet'in güncel sahibi olan Sina Estavi, Tweet için 14 bin 969 Ethereum'luk fiyat biçti.

Dünyanın NFT teknolojisiyle yeni tanıştığı günlerde dönemin Twitter CEO’su ve kurucusu Jack Dorsey, bu furyayı daha da alevlendirecek bir şey yapmıştı. Dorsey, kendi kurduğu platforma attığı ilk tweetini 2,5 milyon dolar karşılığında NFT olarak satmıştı. Tweeti satın alan kişiyse Türk asıllı iş insanı Sina Estavi idi.

6 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen bu satın alımın ardından bugün Sina Estavi’den sürpriz bir paylaşım geldi. Twitter kurucusunun ve platformun ilk tweetini resmen elinde bulunduran Estavi, bu tweeti yeniden satışa çıkardığını açıkladı. Estavi’nin Twitter’dan yaptığı duyuruya Jack Dorsey’den de bir yorum geldi.

Gelirin yarısını bir hayır kurumuna bağışlayacak:

Estavi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bu NFT’yi (Dünyanın ilk tweeti) satmaya ve gelirin %50’sini (25 milyon ya da daha fazla) Give Directly’ye bağışlamaya karar verdim.” açıklamasında bulundu. Estavi, OpenSea üzerinden satışa sunduğu NFT için 14.969 Ethereum, ya da güncel fiyatıyla yaklaşık 49 milyon dolar olarak belirledi.

Öte yandan Estavi’nin paylaşımının altına NFT’yi oluşturan tweeti paylaşan Jack Dorsey’den de yorum geldi. Dorsey, Estavi’nin elde edeceği gelirin %50’sini bağışlayacağını söylemesine işaret ederek “Neden %99’u değil?” sorusunu sordu. Estavi ise bu soruyu “Kalanını kendim için istemiyorum, blokzincir projeleri (Bridge Oracle) için kullanmayı ve insanlarıma yardımcı olmayı tercih ederim. Ancak senin önerin benim için çok önemli. İstersen tamamını hayır kurumuna bağışlayabilirim.” yanıtını verdi.

Bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz açık artırma, 13 Nisan günü sona eriyor.